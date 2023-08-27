ЛГБТ-активисты провели радужный велопробег в центре Харькова (фото)

В центре Харькова состоялся велопробег в рамках ЛГБТ-прайда, который проходит в городе с 23 августа по 2 сентября. Этим мероприятием организаторы стремились привлечь внимание харьковчан и власти к проблемам велоинфраструктуры.

В пробеге приняли участие 25 человек. Они украсили велосипеды флагами Украины и радужными флагами, а в колеса установили цветные диски. Позаботились и об одежде: радужных жилетах и сине-желтых панамках. Колонна проехала по площади Свободы и саду Шевченко, рассказали МГ «Объектив» организаторы ХарьковПрайда.

«Прохожие обращали внимание, спрашивали, что означает эта акция. Некоторые узнавали символику радужных флагов и уточняли, связан ли велотрек с ЛГБТК+ сообществом. Событие прошло позитивно и вполне безопасно», — говорит одна из организаторов Анна Романова.

Активисты отмечают, что в Харькове пока есть единственная отдельная полоса движения для велосипедистов рядом с проезжей частью. Она простирается на 7 километров вдоль Белгородского шоссе. Другие дорожки есть в рекреационных зонах, как, например, в Лесопарке или Саржином яру.

Харьковское женское объединение «Сфера», которое организовывает ХарьковПрайд, призывает местные власти обратить внимание на недружественность города к пешеходам и велосипедистам.



Фото: Кристина Пашкина