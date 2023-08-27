ЛГБТ-активісти провели веселковий велопробіг у центрі Харкова (фото)
У центрі Харкова відбувся велопробіг у межах ЛГБТ-прайду, який проходить у місті з 23 серпня по 2 вересня. Цим заходом організатори прагнули привернути увагу харків’ян та влади до проблем велоінфраструктури.
У пробігу взяли участь 25 людей. Вони прикрасили велосипеди прапорами України та райдужними стягами, а у колеса встановили кольорові диски. Подбали й про одяг: райдужні жилети та синьо-жовті панамки. Колона проїхала майданом Свободи та садом Шевченка, розповіли МГ “Об’єктив” організатори ХарківПрайду.
“Перехожі звертали увагу, запитували, що означає ця акція. Деякі впізнавали символіку веселкових прапорів та уточнювали, чи пов’язаний велотрек з ЛГБТК+ спільнотою. Подія пройшла позитивно та цілком безпечно”, — каже одна з організаторок Анна Романова.
Активісти зазначають, що в Харкові наразі є єдина відокремлена смуга руху для велосипедистів поряд із проїжджою частиною. Вона простягається на 7 кілометрів вздовж Білгородського шосе. Інші доріжки є в рекреаційних зонах, як, наприклад, у Лісопарку чи Саржиному яру.
Харківське жіноче об’єднання «Сфера», яке організовує ХарківПрайд, закликає місцеву владу звернути увагу на недружність міста до пішоходів та велосипедистів.
Фото: Христина Пашкіна
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2023 в 18:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У центрі Харкова відбувся велопробіг у межах ЛГБТ-прайду, який проходить у місті з 23 серпня по 2 вересня. Цим заходом організатори прагнули привернути увагу харків’ян та влади до проблем велоінфраструктури.".