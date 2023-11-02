ЛГБТ-активісти не можуть розмістити рекламу в Харкові. Відповіді метро та РА

Організатори ЛГБТ-прайду у Харкові заявили, що не можуть розмістити свої соціальні плакати у місті як комерційну рекламу. За їхніми словами, їм не дали це зробити ні в метрополітені, ні на вулицях. Представники рекламних агентств пояснили, що у підземці “не надали дозвіл”.

Організатори ЛГБТ-прайду, який цьогоріч проходив у Харкові з 23 серпня по 2 вересня, повідомили МГ “Об’єктив”, що їм заборонили розміщувати рекламу (на комерційних умовах) у місті. У ГО “Харківське жіноче об’єднання “Сфера” вбачають у цьому гомофобні настрої представників місцевої влади.

“У нас була запланована рекламна кампанія. Планували вийти на майданчики метрополітену, але вони відмовили. Переорієнтувались на зовнішню рекламу на вулицях Харкова. Знову отримали відмову. На цьому ж етапі агенція, яка займалася розміщенням реклами, взагалі відмовилася від співпраці”, – коментує асистентка проєктів ХЖО “Сфера”, співорганізаторка ХарківПрайду Софія Єніна.



Реклама, яку намагався розмістити ХарківПрайд

Одна з організаторок заходу надала МГ “Об’єктив” відповідь КП “Харківський метрополітен” на запит ХЖО “Сфера”.

“КП Харківський метрополітен” не займається розміщенням реклами, а надає місця для її розміщення рекламним агентствам, які на підставі та з урахуванням вимог укладених договорів самостійно розміщують її на узгоджених місцях“, – йдеться у відповіді метрополітену.

У ХЖО “Сфера” повідомили, що зверталися до рекламних агентств. В одному з них відповіли, що “метрополітен відмовив у можливості проведення інформаційної кампанії”.

У ще одному агентстві відмову пояснили тим, що у підземці “не надали дозвіл”.