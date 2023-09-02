У Харкові провели ЛГБТ-Прайд

П’ятий марш ЛГБТ-Прайда тривав у Харкові близько півгодини та розтягнувся майже на 2 км. Він відбувся у форматі арт-інтервенції за участю близько 50 осіб.

Враховуючи усі безпекові ризики, які пов’язані з повномасштабною війною, організаторки ЛГБТ-Прайду вирішили провести марш у креативному форматі, без створення масового скупчення людей.

У центрі Харкова волонтерки розмістили 100 фігур людей, пофарбованих з одного боку у кольори прапору України, а з іншого – у кольори веселкового прапору, який є символом ЛГБТК+ спільноти.

Після завершення маршу фігури людей залишилися у міському просторі. Ці «невидимі фігури», символізують ЛГБТК+ людей Харкова та усієї України, які живуть, кохають та продовжують робити кроки для нашої спільної Перемоги.

Такий формат, за словами організаторок, виконує головну мету прайду – створює видимість ЛГБТК+ спільноти навіть тоді, коли вона не може вийти на вулиці свого міста та заявити про свої права.

В Україні питання прав ЛГБТК+ людей досі залишається актуальним. Особливо гострим це питання є в умовах повномасштабної війни, коли ЛГБТК+ військові, які мають партнерів, не можуть скористатися тими правами, які мають інші сім’ї.

Зокрема, це неможливість приймати рішення за партнера в критичних для життя й здоров’я ситуаціях, відвідувати у реанімації, виконувати «останню волю». Також це відсутність права на утримання і догляд для непрацездатного партнера, неможливість успадковувати майно за законом, неможливість отримання державної підтримки після загибелі партнера та неможливість знати, якщо партнер поранений, захоплений або мертвий – і це неповний список прав, які недоступні як ЛГБТК+ військовим, так і решті спільноти.

Харківське жіноче об’єднання «Сфера», яке вже п’ять років поспіль проводить ЛГБТ-Прайд, наголошує на необхідності шлюбної рівності для всіх людей. Так, у рамках прайду наприкінці серпня також відбувся перформанс, під час якого одружилася активістка організації Станіслава Петлиця та її партнерка – військова Аліна Шевченко.

Організаторки кажуть, що перехожі дуже позитивно реагували на марш: як молодь, так і люди старшого віку. Роздивлялися плакати, ставили питання волонтеркам, а також фотографувалися з фігурами. Деякі перехожі поділилися з командою ХарківПрайду, що також підтримують шлюбну рівність в Україні.

У серпні ХарківПрайд спільно з фондом «Волонтерська» ініціювали збір коштів на потреби п’ятої слобожанської бригади НГУ. Команда вже закупила та передала військовим обладнання для керування коптерами. Наразі продовжується збір для двох коптерів на потреби НГУ, до якого ХарківПрайд закликає максимально долучатися.

Фото: Христина Пашкіна