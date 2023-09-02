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В Харькове провели ЛГБТ-Прайд

Общество 16:54   02.09.2023
Оксана Якушко
В Харькове провели ЛГБТ-Прайд

Пятый марш ЛГБТ-Прайда длился в Харькове около получаса и растянулся почти на 2 км. Он прошел в формате арт-интервенции с участием около 50 человек.

Учитывая все риски безопасности, связанные с полномасштабной войной, организаторы ЛГБТ-Прайда решили провести марш в креативном формате, без создания массового скопления людей.

В центре Харькова волонтеры разместили 100 фигур людей, окрашенных с одной стороны в цвета флага Украины, а с другой – в цвета радужного флага, являющегося символом ЛГБТ+ сообщества.

После завершения марша фигуры людей остались в городском пространстве. Эти «невидимые фигуры» символизируют ЛГБТК+ людей Харькова и всей Украины, которые живут, любят и продолжают делать шаги для нашей общей Победы.

Такой формат, по словам организатора, выполняет главную цель прайда – создает видимость ЛГБТ+ сообщества даже тогда, когда оно не может выйти на улицы своего города и заявить о своих правах.

В Украине вопрос прав ЛГБТ+ людей до сих пор остается актуальным. Особенно острым этот вопрос в условиях полномасштабной войны, когда ЛГБТ+ военные, имеющие партнеров, не могут воспользоваться теми правами, которые имеют другие семьи.

В частности, это невозможность принимать решения за партнера в критических для жизни и здоровья ситуациях, посещать в реанимации, выполнять последнюю волю. Также это отсутствие права на содержание и уход для нетрудоспособного партнера, невозможность наследовать имущество по закону, невозможность получения государственной поддержки после гибели партнера и невозможность знать, если партнер ранен, захвачен или мертв – и это неполный список прав, недоступных как ЛГБТ+ военным, так и остальному сообществу.

Харьковское женское объединение «Сфера», которое уже пять лет подряд проводит ЛГБТ-Прайд, подчеркивает необходимость брачного равенства для всех людей. Так, в рамках прайда в конце августа также состоялся перформанс, во время которого женилась активистка организации Станислава Петлица и ее партнер — военная Алина Шевченко.

Организаторы говорят, что прохожие очень положительно реагировали на марш: как молодежь, так и люди постарше. Рассматривались плакаты, задавали вопросы волонтерам, а также фотографировались с фигурами. Некоторые прохожие поделились с командой ХарьковПрайда, также поддерживающей брачное равенство в Украине.

В августе ХарьковПрайд совместно с фондом «Волонтерская» инициировал сбор средств на нужды пятой Слобожанской бригады НГУ. Команда уже закупила и передала военным оборудование для управления коптерами. Продолжается сбор для двух коптеров на нужды НГУ, к которому ХарьковПрайд призывает максимально приобщаться.

Фото: Христина Пашкина

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 сентября 2023 в 16:54;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пятый марш ЛГБТ-Прайда длился в Харькове около получаса и растянулся почти на 2 км. Он прошел в формате арт-интервенции с участием около 50 человек.".