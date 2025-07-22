«Последствия могут быть трагическими» — Немичев выступил против ХарьковПрайда
Командир спецподразделения ГУР МО «Кракен» Константин Немичев напомнил, сколько километров от Харькова до линии фронта.
«Харьков. 20 км до фронта. В городе анонсировано проведение автопробега в рамках «прайда». Хочу обратить внимание на очень важный аспект — безопасность жителей Харькова. Проведение автопробега предполагает движение колонны по городу, привлечение большого количества людей и неизбежное — их скопление на маршруте. В прифронтовом городе, регулярно испытывающем удары авиабомбами, «Шахедами», скопление людей — это потенциальная мишень. Последствия могут оказаться трагическими», — написал Немичев в Telegram.
Он считает что проводить массовые мероприятия в городе, который находится под обстрелами, — это нарушение «элементарных правил безопасности во время военного положения». Не удержался военный и от замечаний о самой сути прайда.
«Отдельно следует сказать о социальном контексте. Реакция харьковчан на подобные мероприятия, мягко говоря, неоднозначна. Это создает высокий риск конфликтов и провокаций, которые могут привести к массовым беспорядкам, и все это на фоне постоянной военной угрозы», — считает офицер ГУР Минобороны.
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Он публично обратился к правоохранителям, городской и областной власти: «Пересмотрите целесообразность проведения таких мероприятий в Харькове в нынешних условиях».
Отметим, ранее организаторы ХарьковПрайда-2025 «на упреждение» напомнили, что уже третий раз будут проводить мероприятия в Харькове во время полномасштабного вторжения. Они пообещали сделать ХарьковПрайд «видимым и безопасным» и напомнили, что действуют в рамках законодательства.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Немичев, новости Харькова, ХарьковПрайд;
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 18:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир спецподразделения ГУР МО «Кракен» Константин Немичев напомнил, сколько километров от Харькова до линии фронта".