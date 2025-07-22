Live
  • Вт 22.07.2025
  • Харків  +28°С
  • USD 41.82
  • EUR 48.79

“Наслідки можуть бути трагічними” – Немічев виступив проти ХарківПрайду

Суспільство 18:26   22.07.2025
Оксана Горун
“Наслідки можуть бути трагічними” – Немічев виступив проти ХарківПрайду

Командир спецпідрозділу ГУР МО “Кракен” Костянтин Немічев нагадав, скільки кілометрів від Харкова до лінії фронту.

Харків. 20 км до фронту. У місті анонсовано проведення автопробігу в рамках “прайду”. Хочу звернути увагу на надзвичайно важливий аспект — безпеку мешканців Харкова. Проведення автопробігу передбачає рух колони містом, залучення великої кількості людей, і неминуче — їх скупчення на маршруті. У прифронтовому місті, яке регулярно зазнає ударів авіабомбами, “шахедами”, скупчення людей — це потенційна мішень. Наслідки можуть бути трагічними”, – написав Немічев у телеграмі.

Він вважає, що проводити масові заходи в місті, яке знаходиться під обстрілами, — це порушення “елементарних правил безпеки під час воєнного стану”. Не втримався військовий і від зауважень про саму сутність прайду.

“Окремо варто сказати про соціальний контекст. Реакція харківʼян на подібні заходи, м’яко кажучи, неоднозначна. Це створює високий ризик конфліктів і провокацій, які можуть призвести до масових заворушень — і все це на тлі постійної військової загрози”, – вважає офіцер ГУР Міноборони.

Читайте також: Приміщення в центрі Харкова купили ЛГБТ-активісти: що там буде (відео)

Він публічно звернувся до правоохоронців, міської та обласної влади: “Перегляньте доцільність проведення таких заходів у Харкові за нинішніх умов”.

Зазначимо, раніше організатори ХарківПрайду-2025 “на випередження” нагадали, що вже втретє проводитимуть заходи в Харкові під час повномасштабного вторгнення. Вони пообіцяли зробити ХарківПрайд “видимим і безпечним” і нагадали, що діють у рамках законодавства.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Вибух у парку відпочинку в Харкові: влучив БпЛА, ще один не здетонував
Вибух у парку відпочинку в Харкові: влучив БпЛА, ще один не здетонував
22.07.2025, 18:44
“Наслідки можуть бути трагічними” – Немічев виступив проти ХарківПрайду
“Наслідки можуть бути трагічними” – Немічев виступив проти ХарківПрайду
22.07.2025, 18:26
Харків відвідали голови дипломатії Франції та України: що їм показував Терехов
Харків відвідали голови дипломатії Франції та України: що їм показував Терехов
22.07.2025, 18:02
Законопроєкт №12414 “проти НАБУ”: як голосували харківські нардепи
Законопроєкт №12414 “проти НАБУ”: як голосували харківські нардепи
22.07.2025, 17:36
Два «прильоти» російських БпЛА «Черника» зафіксували в Харкові – Терехов
Два «прильоти» російських БпЛА «Черника» зафіксували в Харкові – Терехов
22.07.2025, 17:09
На Харківщині тривають два бої, ще одну атаку росіян відбили – Генштаб ЗСУ
На Харківщині тривають два бої, ще одну атаку росіян відбили – Генштаб ЗСУ
22.07.2025, 17:01

Новини за темою:

06:00
Сьогодні 2 червня: яке свято та день в історії
19:09
50 000 – це крихти. Скільки потрібно Путіну для наступу на Харків – Немічев
15:15
“Коли ставиш усе на кін – і втратити можна все” – Немічев про втрату Сирії РФ
12:10
Марку з харківським Дзеркальним струменем і воїном Kraken випустить Укрпошта
16:16
Пам’ять воїна «Kraken», який звільняв Куп’янськ і Балаклію, увічнили у Харкові

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «“Наслідки можуть бути трагічними” – Немічев виступив проти ХарківПрайду»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 18:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир спецпідрозділу ГУР МО “Кракен” Костянтин Немічев нагадав, скільки кілометрів від Харкова до лінії фронту".