“Наслідки можуть бути трагічними” – Немічев виступив проти ХарківПрайду

Командир спецпідрозділу ГУР МО “Кракен” Костянтин Немічев нагадав, скільки кілометрів від Харкова до лінії фронту.

“Харків. 20 км до фронту. У місті анонсовано проведення автопробігу в рамках “прайду”. Хочу звернути увагу на надзвичайно важливий аспект — безпеку мешканців Харкова. Проведення автопробігу передбачає рух колони містом, залучення великої кількості людей, і неминуче — їх скупчення на маршруті. У прифронтовому місті, яке регулярно зазнає ударів авіабомбами, “шахедами”, скупчення людей — це потенційна мішень. Наслідки можуть бути трагічними”, – написав Немічев у телеграмі.

Він вважає, що проводити масові заходи в місті, яке знаходиться під обстрілами, — це порушення “елементарних правил безпеки під час воєнного стану”. Не втримався військовий і від зауважень про саму сутність прайду.

“Окремо варто сказати про соціальний контекст. Реакція харківʼян на подібні заходи, м’яко кажучи, неоднозначна. Це створює високий ризик конфліктів і провокацій, які можуть призвести до масових заворушень — і все це на тлі постійної військової загрози”, – вважає офіцер ГУР Міноборони.

Він публічно звернувся до правоохоронців, міської та обласної влади: “Перегляньте доцільність проведення таких заходів у Харкові за нинішніх умов”.

Зазначимо, раніше організатори ХарківПрайду-2025 “на випередження” нагадали, що вже втретє проводитимуть заходи в Харкові під час повномасштабного вторгнення. Вони пообіцяли зробити ХарківПрайд “видимим і безпечним” і нагадали, що діють у рамках законодавства.