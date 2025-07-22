“Наслідки можуть бути трагічними” – Немічев виступив проти ХарківПрайду
Командир спецпідрозділу ГУР МО “Кракен” Костянтин Немічев нагадав, скільки кілометрів від Харкова до лінії фронту.
“Харків. 20 км до фронту. У місті анонсовано проведення автопробігу в рамках “прайду”. Хочу звернути увагу на надзвичайно важливий аспект — безпеку мешканців Харкова. Проведення автопробігу передбачає рух колони містом, залучення великої кількості людей, і неминуче — їх скупчення на маршруті. У прифронтовому місті, яке регулярно зазнає ударів авіабомбами, “шахедами”, скупчення людей — це потенційна мішень. Наслідки можуть бути трагічними”, – написав Немічев у телеграмі.
Він вважає, що проводити масові заходи в місті, яке знаходиться під обстрілами, — це порушення “елементарних правил безпеки під час воєнного стану”. Не втримався військовий і від зауважень про саму сутність прайду.
“Окремо варто сказати про соціальний контекст. Реакція харківʼян на подібні заходи, м’яко кажучи, неоднозначна. Це створює високий ризик конфліктів і провокацій, які можуть призвести до масових заворушень — і все це на тлі постійної військової загрози”, – вважає офіцер ГУР Міноборони.
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Він публічно звернувся до правоохоронців, міської та обласної влади: “Перегляньте доцільність проведення таких заходів у Харкові за нинішніх умов”.
Зазначимо, раніше організатори ХарківПрайду-2025 “на випередження” нагадали, що вже втретє проводитимуть заходи в Харкові під час повномасштабного вторгнення. Вони пообіцяли зробити ХарківПрайд “видимим і безпечним” і нагадали, що діють у рамках законодавства.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 18:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир спецпідрозділу ГУР МО “Кракен” Костянтин Немічев нагадав, скільки кілометрів від Харкова до лінії фронту".