Балкон у Харкові став пасткою для зграї кажанів: загинули близько 80
На балконі нежитлової квартири у багатоповерхівці в Харкові оселилися сотні кажанів. Більшість з них загинули, повідомили у Центрі реабілітації рукокрилих.
Кажанів помітив сусід, що мешкає на восьмому поверху.
«Через відкрите вікно на балкон потрапила ціла купа рукокрилих та потрапила у пастки будівельного сміття! Проблема в тому, що користуючись ехолокацією кажани дуже часто потрапляють у пастки порожніх предметів: вази, банки, труби. Вони «бачать» отвір та сприймають це як прохід, якого там насправді немає», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що більша частина кажанів сховалась у металевій діжці, кілька — у порожній трилітровій банці та по шухлядах, ще п’ятеро — за диваном.
«В скрученому матраці ми знайшли майже десяток! Всього вдалось врятувати 68 життів, але близько 80 кажанів, на жаль, загинули», – розповіли у Центрі.
Там пояснили, що на балконі тваринам дуже спекотно та немає чим дихати, тому більшість кажанів були зневоднені та ослаблені.
Нагадаємо, раніше кандидат біологічних наук Станіслав Вітер в інтерв’ю МГ «Об’єктив» радив харків’янам зачиняти вікна. Інакше до квартири може потрапити кажан, попереджав він. Вітер також зазначав, що цілі колонії кажанів іноді живуть у старих будівлях у Харкові. Тому при реконструкції бажано викликати представників Реабілітаційного центру кажанів – щоб ті обстежили приміщення.
Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2025 в 16:12
