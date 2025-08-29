Live
Балкон у Харкові став пасткою для зграї кажанів: загинули близько 80

Суспільство 16:12   29.08.2025
Вікторія Яковенко
Балкон у Харкові став пасткою для зграї кажанів: загинули близько 80 Фото: Центр реабілітації рукокрилих

На балконі нежитлової квартири у багатоповерхівці в Харкові оселилися сотні кажанів. Більшість з них загинули, повідомили у Центрі реабілітації рукокрилих.

Кажанів помітив сусід, що мешкає на восьмому поверху.

«Через відкрите вікно на балкон потрапила ціла купа рукокрилих та потрапила у пастки будівельного сміття! Проблема в тому, що користуючись ехолокацією кажани дуже часто потрапляють у пастки порожніх предметів: вази, банки, труби. Вони «бачать» отвір та сприймають це як прохід, якого там насправді немає», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більша частина кажанів сховалась у металевій діжці, кілька — у порожній трилітровій банці та по шухлядах, ще п’ятеро — за диваном.

«В скрученому матраці ми знайшли майже десяток! Всього вдалось врятувати 68 життів, але близько 80 кажанів, на жаль, загинули», – розповіли у Центрі.

Там пояснили, що на балконі тваринам дуже спекотно та немає чим дихати, тому більшість кажанів були зневоднені та ослаблені.

летучие мыши погибли в Харькове
Фото: Центр реабілітації рукокрилих

Нагадаємо, раніше кандидат біологічних наук Станіслав Вітер в інтерв’ю МГ «Об’єктив» радив харків’янам зачиняти вікна. Інакше до квартири може потрапити кажан, попереджав він. Вітер також зазначав, що цілі колонії кажанів іноді живуть у старих будівлях у Харкові. Тому при реконструкції бажано викликати представників Реабілітаційного центру кажанів – щоб ті обстежили приміщення.

Автор: Вікторія Яковенко
