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У Харкові потрібно вставити 106 тисяч вікон – мер (відео)

Події 09:43   25.07.2025
Оксана Горун
У Харкові потрібно вставити 106 тисяч вікон – мер (відео) Фото: Ігор Терехов/телеграм

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що місту постійно доводиться балансувати бюджет, аби вистачало на будівельні матеріали, адже ремонти проводять після кожного “прильоту”.  

Кожний приліт, кожні вибухи – це руйнації, це кошти міського бюджету. І ми дуже виважено підходимо до балансу міського бюджету. Так, звісно, на все не вистачає, але ми першочергово закуповуємо будівельні матеріали. Хочу вам сказати, що наш бюджет відрізняється від інших міст, від інших бюджетів – більш-менш спокійних, де люди перебувають. І нам постійно доводиться балансувати бюджет для того, щоб вистачало коштів на будівельні матеріали. Хочу вам сказати, що 106 тисяч вікон ми потребуємо для того, щоб вставляти вікна. Тому величезні суми, величезні кошти, які ми віддаємо на будівельні матеріали, на відбудову, на відновлення”, – поділився в етері нацмарафону Харківський міський голова.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Терехов також повідомив, що внаслідок удару двома КАБами по Харкову 24 липня в місті вилетіли вікна у 26 багатоповерхівках. Відновлювальні роботи розпочалися одразу, й сьогодні, 25 липня, триватимуть. Мешканці будинків не просили розселення – залишаються у своїх квартирах.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2025 в 09:43;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що місту постійно доводиться балансувати бюджет, аби вистачало на будівельні матеріали, адже ремонти проводять після кожного “прильоту”".