В Харькове нужно вставить 106 тысяч окон — мэр (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что городу постоянно приходится балансировать бюджет, чтобы хватало на строительные материалы, ведь ремонты проводят после каждого «прилета».

«Каждый прилет, каждые взрывы – это разрушения, это средства городского бюджета. И мы очень взвешенно подходим к балансу городского бюджета. Да, конечно, на все не хватает, но мы в первую очередь приобретем строительные материалы. Хочу вам сказать, что наш бюджет отличается от других городов, от других бюджетов – более или менее спокойных. Нам постоянно приходится балансировать бюджет для того, чтобы хватало средств на строительные материалы. Хочу вам сказать, что 106 тысяч окон — мы нуждаемся в том, чтобы вставлять окна. Потому большие суммы, большие средства, которые мы отдаем на стройматериалы, на восстановление», — поделился в эфире нацмарафона Харьковский городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Терехов также сообщил, что в результате удара двумя КАБами по Харькову 24 июля в городе вылетели окна в 26 многоэтажках. Восстановительные работы начались сразу, и сегодня, 25 июля, будут продолжаться. Жители домов не просили расселения — остаются в своих квартирах.