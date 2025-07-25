В Харькове нужно вставить 106 тысяч окон — мэр (видео)
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что городу постоянно приходится балансировать бюджет, чтобы хватало на строительные материалы, ведь ремонты проводят после каждого «прилета».
«Каждый прилет, каждые взрывы – это разрушения, это средства городского бюджета. И мы очень взвешенно подходим к балансу городского бюджета. Да, конечно, на все не хватает, но мы в первую очередь приобретем строительные материалы. Хочу вам сказать, что наш бюджет отличается от других городов, от других бюджетов – более или менее спокойных. Нам постоянно приходится балансировать бюджет для того, чтобы хватало средств на строительные материалы. Хочу вам сказать, что 106 тысяч окон — мы нуждаемся в том, чтобы вставлять окна. Потому большие суммы, большие средства, которые мы отдаем на стройматериалы, на восстановление», — поделился в эфире нацмарафона Харьковский городской голова.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Терехов также сообщил, что в результате удара двумя КАБами по Харькову 24 июля в городе вылетели окна в 26 многоэтажках. Восстановительные работы начались сразу, и сегодня, 25 июля, будут продолжаться. Жители домов не просили расселения — остаются в своих квартирах.
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2025 в 09:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что городу постоянно приходится балансировать бюджет, чтобы хватало на строительные материалы, ведь ремонты проводят после каждого «прилета»".