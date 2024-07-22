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На що агресор перетворив село Глибоке на півночі Харківщини (фото)

Події 21:00   22.07.2024
Олена Нагорна
На що агресор перетворив село Глибоке на півночі Харківщини (фото)

Бійці підрозділу «Гострі картузи» показали, який вигляд має село Глибоке на півночі Харківщини, про бої в районі якого регулярно інформує Генштаб ЗСУ.

«Колись затишне, розташоване між двох водоймищ, мальовниче та зелене село Глибоке. Зараз же по ньому пройшовся російський чобіт і вже тривалий час ідуть потужні бої за те, щоб викинути той чобіт назад у Мордор, а у Глибокому знов зародилось мирне життя. На фото наслідки російської агресії й російської окупації», – коментують знімки захисники.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 21:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці підрозділу «Гострі картузи» показали, який вигляд має село Глибоке на півночі Харківщини, про бої в районі якого регулярно інформує Генштаб ЗСУ.".