На що агресор перетворив село Глибоке на півночі Харківщини (фото)

Бійці підрозділу «Гострі картузи» показали, який вигляд має село Глибоке на півночі Харківщини, про бої в районі якого регулярно інформує Генштаб ЗСУ.

«Колись затишне, розташоване між двох водоймищ, мальовниче та зелене село Глибоке. Зараз же по ньому пройшовся російський чобіт і вже тривалий час ідуть потужні бої за те, щоб викинути той чобіт назад у Мордор, а у Глибокому знов зародилось мирне життя. На фото наслідки російської агресії й російської окупації», – коментують знімки захисники.