На що агресор перетворив село Глибоке на півночі Харківщини (фото)
Бійці підрозділу «Гострі картузи» показали, який вигляд має село Глибоке на півночі Харківщини, про бої в районі якого регулярно інформує Генштаб ЗСУ.
«Колись затишне, розташоване між двох водоймищ, мальовниче та зелене село Глибоке. Зараз же по ньому пройшовся російський чобіт і вже тривалий час ідуть потужні бої за те, щоб викинути той чобіт назад у Мордор, а у Глибокому знов зародилось мирне життя. На фото наслідки російської агресії й російської окупації», – коментують знімки захисники.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: глубокое, гострі картузи, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 21:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці підрозділу «Гострі картузи» показали, який вигляд має село Глибоке на півночі Харківщини, про бої в районі якого регулярно інформує Генштаб ЗСУ.".