Во что агрессор превратил село Глубокое на севере Харьковщины (фото)

Бойцы подразделения «Гострі картузи» показали, как выглядит село Глубокое на севере Харьковщины, о боях в районе которого регулярно информирует Генштаб ВСУ.

«Когда-то уютное, расположенное между двух водоемов, живописное и зеленое село Глубокое. Сейчас же по нему прошелся российский сапог и уже длительное время идут сильные бои за то, чтобы выбросить тот сапог обратно в Мордор, а в Глубоком вновь зародилась мирная жизнь. На фото — последствия российской агрессии и российской оккупации», — комментируют снимки защитники.