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Во что агрессор превратил село Глубокое на севере Харьковщины (фото)

Происшествия 21:00   22.07.2024
Елена Нагорная
Во что агрессор превратил село Глубокое на севере Харьковщины (фото) Фото: «Гострі картузи»/Telegram

Бойцы подразделения «Гострі картузи» показали, как выглядит село Глубокое на севере Харьковщины, о боях в районе которого регулярно информирует Генштаб ВСУ.

«Когда-то уютное, расположенное между двух водоемов, живописное и зеленое село Глубокое. Сейчас же по нему прошелся российский сапог и уже длительное время идут сильные бои за то, чтобы выбросить тот сапог обратно в Мордор, а в Глубоком вновь зародилась мирная жизнь. На фото — последствия российской агрессии и российской оккупации», — комментируют снимки защитники.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 21:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы подразделения «Гострі картузи» показали, как выглядит село Глубокое на севере Харьковщины, о боях в районе которого регулярно информирует Генштаб ВСУ.".