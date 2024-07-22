Во что агрессор превратил село Глубокое на севере Харьковщины (фото)
Фото: «Гострі картузи»/Telegram
Бойцы подразделения «Гострі картузи» показали, как выглядит село Глубокое на севере Харьковщины, о боях в районе которого регулярно информирует Генштаб ВСУ.
«Когда-то уютное, расположенное между двух водоемов, живописное и зеленое село Глубокое. Сейчас же по нему прошелся российский сапог и уже длительное время идут сильные бои за то, чтобы выбросить тот сапог обратно в Мордор, а в Глубоком вновь зародилась мирная жизнь. На фото — последствия российской агрессии и российской оккупации», — комментируют снимки защитники.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: глубокое, гострі картузи, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 21:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы подразделения «Гострі картузи» показали, как выглядит село Глубокое на севере Харьковщины, о боях в районе которого регулярно информирует Генштаб ВСУ.".