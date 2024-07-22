Россияне получили на Харьковском направлении «микро-Верден» — Машовец (карты)

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец оценил ситуацию на Харьковском направлении по состоянию на 22 июля, спрогнозировал возможные дальнейшие действия врага, их цели и вероятные результаты.

По мнению Машовца, несмотря на весьма сомнительные «успехи» на севере от Харькова и в районе Волчанска, командование российской ГВ «Север» не отказалось от своих первоначальных задач. Оккупанты все еще надеются прорваться в тылы Купянской группировки ВСУ по направлению Волчанск — Белый Колодец — Великий Бурлук. В районе Липцев ближайшая цель захватчиков — вернуть утраченное, то есть восстановить позиции в селе Глубокое, отбитые Силами обороны, а в идеале — подобраться к северным окраинам Липцев. Сейчас россияне контролируют только северную часть Глубокого и пытаются вернуть южную.

«Ничего удивительного в таком желании нет. Ведь, если им это не удастся, их позиции в районе леса юго-восточнее Глубокого, скажем так, окажутся в достаточно «интересном положении»… Поэтому противник продолжает любой ценой удерживать перекресток автодорог восточнее села и его северную часть, откуда, в свою очередь, постоянно атакует наши передовые подразделения, пытаясь снова их отодвинуть в сторону с. Липцы», — отметил Машовец.

В Волчанске тем временем идут городские бои, в том числе — ближние пехотные. Продвижения как оккупантов, так и защитников, измеряются отрезками улиц и участками отдельных кварталов. Сейчас, по данным Машовца, противник все так же пытается пробиться к Агрегатному заводу, где удерживают позиции российские штурмовики. Некоторые продвижения у ВС РФ есть в северной части Волчанска.

«Противник упорно пытается прорваться к реке Волчьей в пределах города на максимально широком отрезке… Но, в настоящее время, это ему удалось лишь на небольших участках возле районной больницы и Агрегатного завода… Другими словами, в настоящее время противник не то чтобы захватить весь город Волчанск не может, но даже его северную часть полностью взять под контроль — пока не способен», — прокомментировал происходящее военный обозреватель «ИС».

Попытка россиян продвигаться в сторону сел Тихое и Волчанские Хутора, по оценке Машовца, не получила развития. Пока что там противник после некоторого продвижения остановился. Военный обозреватель отметил, что враг наращивает свою группировку, вводя в бой подкрепления.

«По-моему, участками активизации противника, в ближайшее время МОГУТ стать (а могут и не стать) следующие. На основном направлении (район г. Волчанск): вдоль северо-восточной окраины города в сторону р. Волчья (примерно, в направлении ул. Старочудного); по всей вероятности, противник попытается также нарастить усилия в центральной части города в направлении Агрегатного и вдоль ул. Ленина, в сторону моста… или, вдоль ул. Хлеборобов; также, в этом смысле возможным участком активности противника может стать отрезок между с. Гатище и железнодорожным мостом в сторону железнодорожной станции «Волчанск». Однако, в таком случае, ему придется пересечь р. Волчью, по крайней мере, попытаться это сделать. Вероятность попытки противника взять под полный контроль с. Старица также сохраняется. Особенно, в контексте наличия у российского командования желания «соединить» свои оба вклинивания в наше пограничье как на основном направлении, так и вспомогательном… На вспомогательном (направление на с. Липцы), скорее всего, стоит ожидать серию атакующих\штурмовых действий противника в районе с. Глубокое с целью полностью оттеснить наши передовые подразделения из этого района. Особенно на участке между селом и лесом юго-восточнее него. Не исключается также попытка противника продвинуться по обоим берегам р. Липец со стороны с. Лукьянцы по направлению к Липцам. В общем, вероятно, главным смыслом действий противника на этом направлении станет — его «возвращение» на северо-восточную окраину с. Липцы», — спрогнозировал Машовец.

Подытоживая свой анализ, он отметил, что армия РФ уже задействовала на Харьковском направлении большую часть своей ГВ «Север». Впрочем, остаются и некоторые резервы (часть 6-й ОВА, большая часть двух мотострелковых полков 72-й мотострелковой дивизии, вероятно, батальон морской пехоты из состава 155-й бригады). Соответственно, оккупанты пока способны проводить наступательные действия на Харьковском направлении, но если усилия кардинально не нарастят, то реализовать изначальные масштабные планы захватчикам «не светит».

«В настоящее время, россияне получили на этом направлении свой «микро-Верден» (г. Волчанск), который, по сути, стачивает резервы противника, явно предназначавшиеся, согласно замыслу (плану) совсем для другого… Более того, противнику, чтобы достичь выполнения каких-то более или менее ближайших задач (захват Волчанска и форсирование р. Волчья) приходится бросать в эту топку, вообще резервы с кардинально других направлений, также весьма актуальных для него», — отметил Машовец.

«Наступление на Харьков» у россиян идет не по плану. По мнению военного обозревателя, разумным решением командования оккупантов было бы отвести войска на подготовленные позиции вдоль госграницы. Но пока нет признаков того, что «знаменитый герой» Харьковского отступления ВС РФ 2022 года генерал Лапин пойдет таким путем.

«Модный дженераль лапин, очевидно, продолжает питать надежду относительно своего гипотетического «волчанского триумфа», требует, при этом, от своих «вышележащих» начальников дополнительных сил и средств для этого, уверяя их, что вот-вот, еще немного, еще чуть-чуть… «и мы прорвемся» к Великому Бурлуку. При этом этот пАлкоВВодец… сжег в жестком волчанском рубилове значительную часть того, что было наформировано и подготовлено в его подчиненном округе (ЛенВО), в рамках «развертывания стратегических резервов», теперь бросает в эту же мясорубку и то, что ему передали в качестве «дополнительных сил и средств». Причем, результаты, которых он сумел достичь, с начала «наступательной операции» на Харьковском направлении — ну такое себе. Очевидно, что захват и удержание Волчанского агрегатного завода отличается от оперативного прорыва на тылы нашей Купянской группировки так же, как небо от земли… Но этот «выдающийся военноначальник» с настойчивостью дятла продолжает «бить в одну волчанскую точку», — прокомментировал Машовец.

Он считает, что «элитные» войска, которые перекинули на Харьковское направление (спецназ, морпехов, десантников) российский командующий также бросит в кровавые бои в Волчанске, где и эти подразделения «сточатся».

«Чем дальше – тем смысл и целесообразность вообще всей этой Харьковской «офензивы» российского командования становится все более дискуссионным и спорным… Захват шести сел в 10-километровом пограничье и одной трети Волчанска, в сфере соотношения «стоимость — результат», выглядят, мягко говоря, не совсем адекватными», — подытожил военный обозреватель.