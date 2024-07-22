ISW: российские войска захватили село на Харьковщине

Кадры с геолокацией подтверждают захват ВС РФ села Песчаное, однако некоторые пропагандисты оккупантов пишут о том, что контролируют населенный пункт не полностью, сообщил в актуальной сводке Институт изучения войны (ISW).

«Министерство обороны России заявило, что российские войска захватили Андреевку (к западу от Сватово) и Песчаное (к северо-западу от Сватово). Ранее ISW оценил 20 июля, что геолоцированные кадры указывают на то, что российские войска недавно захватили Песчаное. Однако известный российский военный блогер заявил 21 июля, что российские силы не полностью контролируют Песчаное и что присутствие российских сил в Андреевке не подтверждено. Российские военные блогеры утверждали, что российские войска также продвинулись дальше на запад от Песчаного, в сторону Степной Новоселовки (юго-восточнее Купянска) и до 1,75 км восточнее Андреевки и Мясожаровки (западнее Сватово). Однако ISW не увидел подтверждения этих российских утверждений», — проинформировали аналитики Института изучения войны.

Продвижение армии РФ в районе Песчаного отразили и на карте DeepState. Изменения внесли ночью 21 июля. Ранее военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец предупреждал, что как раз на этом участке фронта назревает кризис «как в Очеретино».

Что касается Харьковского направления, то, по данным ISW, на севере от города и в районе Волчанска идут бои. За выходные ВСУ контратаковали в районе Глубокого. А россияне сообщали, что пытаются помешать защитникам Украины пересечь Травянское водохранилище. Командование оккупантов продолжает перебрасывать на Харьковщину плохо обученные подкрепления.

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«Заместитель командира украинской бригады, действующей на Харьковском направлении, сообщил, что российские военнослужащие проходят подготовку от двух до шести недель перед отправкой на харьковский фронт и не получают точной информации о реальной ситуации на этом фронте перед боевыми действиями в составе российских штурмовых групп. Украинский чиновник распространил скриншот жалобы жены российского военнослужащего 79-го мотострелкового полка (18-й мотострелковой дивизии), в которой утверждается, что ее муж сейчас воюет в районе Липцев (к северу от Харькова) без воды и еды», — дополнили картину в Институте изучения войны.

Подтвержденных изменений линии фронта на Харьковском направлении за минувшие сутки не было.