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Байден снял кандидатуру и поддержал Камалу Гаррис на выборах президента США

Мир 21:49   21.07.2024
Оксана Якушко
Байден снял кандидатуру и поддержал Камалу Гаррис на выборах президента США AP

Президент США Джо Байден сообщил, что завершает свою предвыборную кампанию в воскресенье, 21 июля. Свое решение он опубликовал на странице в соцсети X.

Действующий президент написал, что хотя планировал участвовать в гонке, в интересах Демократической партии он должен сосредоточиться на выполнении обязанностей президента США до конца срока.
Также Джо Байден поддержал Камалу Гаррис в качестве кандидатуры от демократов.

«Дорогие американцы, за последние три с половиной года мы добились большого прогресса как нация. Сегодня Америка имеет самую сильную экономику в мире. Мы сделали исторические инвестиции в восстановление нашей страны. Америка никогда не была в лучшем положении для лидерства, чем сегодня. Я знаю, что ничего из этого не было бы сделано без вас, американского народа. Вместе мы преодолели пандемию, которая случается раз в столетие, и самый тяжелый экономический кризис со времен Великой депрессии. Мы защитили и сохранили нашу демократию. Кроме того, мы активизировали и укрепили наши альянсы по всему миру. Для меня было величайшей честью в моей жизни быть вашим президентом. И хотя я был намерен добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны уйти в отставку и сосредоточиться исключительно на выполнении своих обязанностей президента до конца моего срока. Я поговорю более подробно и позже с нацией о своем решении. А пока позвольте мне выразить глубочайшую благодарность всем тем, кто так усердно работал для моего переизбрания. Я хочу поблагодарить вице-президента Камалу Харрис за то, что она является выдающимся партнером в этой работе. И позвольте мне выразить свою искреннюю признательность американскому народу за веру и доверие, которые вы мне оказали. Сегодня я верю в то, во что всегда верил: нет ничего, что Америка не могла бы сделать, когда мы делаем это вместе», — заявил Байден.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2024 в 21:49;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент США Джо Байден сообщил, что завершает свою предвыборную кампанию в воскресенье, 21 июля. Свое решение он опубликовал на странице в соцсети X.".