FT: Сибига прагматичен в вопросе территориальных уступок РФ, МИД это опроверг

Financial Times, ссылаясь на европейских дипломатов, пишет, что новый глава МИД Украины Андрей Сибига в переговорах более «прагматичен» по вопросам компромиссов с РФ, чем его предшественник, экс-глава МИД Дмитрий Кулеба. В МИД поспешили опровергнуть эту информацию в статье FT и утверждают, что Сибига на переговорах с западными политиками не обсуждал территориальные компромиссы, на которые готова пойти Украина.

На командном пункте недалеко от охваченного боем города Покровск на востоке Украины солдаты Отдельной президентской бригады сетуют на сомнения Вашингтона относительно того, может ли Киев использовать западные ракеты для поражения целей на территории РФ.

Если бы только они могли сражаться «обеими руками, а не одной рукой, связанной за спиной», то отважные украинские войска могли бы иметь шанс против более мощной российской армии, сетует оператор ударного беспилотника.

Командир батальона, окруженный видеомониторами, показывающими наступающего противника, говорит, что его цели начали меняться.

«Сейчас я больше думаю о том, как спасти свой народ», — говорит Михаил Темпер. «Довольно трудно представить, что мы сможем отбросить врага к границам 1991 года», — добавляет он, имея в виду цель своей страны восстановить полную территориальную целостность.

Когда-то воодушевленные надеждами на освобождение своих земель, даже солдаты на фронте теперь выражают желание переговоров с РФ, чтобы положить конец войне. Юрий, еще один командир на восточном фронте, назвавший только свое имя, говорит, что он боится перспективы «вечной войны».

«Сейчас я за переговоры», — добавляет он, выражая обеспокоенность тем, что его сын — тоже солдат — может провести большую часть своей жизни, сражаясь, и что его внук однажды может унаследовать бесконечный конфликт.

«Если США перекроют кран, нам конец», — говорит другой офицер, военнослужащий 72-й механизированной бригады из соседнего Курахово.

Украина движется к тому, что может стать самым темным моментом войны на данный момент. Она проигрывает на поле боя на востоке страны, а российские войска неустанно продвигаются вперед — хотя и с огромными потерями в людях и технике.

Она изо всех сил пытается восстановить свои истощенные ряды мотивированными и хорошо обученными солдатами, в то время как произвольная система военной мобилизации вызывает настоящую социальную напряженность. Она также сталкивается с мрачной зимой с серьезными отключениями электроэнергии и потенциального отопления.

«Общество истощено», — говорит Александр Мережко, председатель комитета по иностранным делам украинского парламента.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский испытывает растущее давление со стороны западных партнеров, требующих от него найти путь к урегулированию путем переговоров, даже несмотря на скептицизм относительно готовности РФ вступить в переговоры в ближайшее время и опасения, что позиция Украины слишком слаба, чтобы обеспечить справедливую сделку прямо сейчас.

«Большинство игроков хотят деэскалации», — говорит высокопоставленный украинский чиновник в Киеве.

Администрация Байдена осознает, что ее нынешняя стратегия не является устойчивой, поскольку «мы проигрываем войну», говорит Джереми Шапиро, глава вашингтонского офиса Европейского совета по международным отношениям. «Они думают о том, как перевести эту войну в более спокойное состояние».

Наиболее угрожающей для Киева является вероятность того, что Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в следующем месяце и попытается навязать Украине невыгодное мирное соглашение, угрожая приостановить дальнейшую военную и финансовую помощь. На прошлой неделе Трамп повторил свое заявление о том, что он может быстро положить конец войне.

Самые ярые сторонники Украины в Европе, возможно, хотели бы сохранить ее участие в войне, но у них нет для этого запасов оружия и нет плана заполнить пустоту, оставленную США.

Киев подтвердил, что закладывает основу для будущих переговоров в эффектной манере, когда его войска захватили часть Курской области РФ. Зеленский сказал, что земля послужит разменной монетой.

А на прошлой неделе, пытаясь сформировать мышление своих союзников, Зеленский посетил США, чтобы продвигать свой так называемый «план победы», формулу укрепления позиций Украины перед возможными переговорами с Москвой.

Влившись в водоворот предвыборной кампании в США, он провел отдельные переговоры с президентом Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и ее оппонентом-республиканцем Трампом, чтобы изложить свою позицию.

В какой-то момент миссия Зеленского в США повернула к катастрофе после того, как Трамп раскритиковал его за сопротивление мирным переговорам и осудил высокопоставленных республиканцев за посещение оружейного завода в колеблющемся штате Пенсильвания в сопровождении только политиков-демократов. Но в конце концов он убедил Трампа предоставить ему аудиенцию и спас свой визит.

«Это не был триумф. Это не была катастрофа», — говорит высокопоставленный украинский чиновник о поездке Зеленского в США.

Однако украинский лидер покинул Вашингтон с пустыми руками по двум главным вопросам: разрешение США использовать западное оружие для дальних ударов по территории РФ; и прогресс в заявке Украины на вступление в НАТО. Администрация Байдена сопротивлялась обоим, опасаясь, что это может побудить Москву к эскалации конфликта, потенциально вовлекая США и других союзников.

Чиновники США не впечатлились «планом победы» Зеленского, который включает запросы на огромные объемы западного оружия.

Советник, помогавший готовить документ, говорит, что у Зеленского не было иного выбора, кроме как вновь заявить о своей настойчивости в вопросе членства в НАТО.

Хотя победный план Зеленского переосмысливает старые цели, его реальное значение заключается в том, что он смещает военные цели Украины с полного освобождения на изменение хода войны в пользу Киева, говорит высокопоставленный украинский чиновник.

«Это попытка изменить ход войны и усадить РФ за стол переговоров. Зеленский действительно в это верит».

Многие европейские дипломаты, присутствовавшие на прошлой неделе на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, отмечают ощутимые изменения в тоне и содержании дискуссий вокруг потенциального урегулирования.

Они отмечают большую открытость украинских официальных лиц в обсуждении возможности достижения соглашения о прекращении огня, даже пока российские войска остаются на их территории, а также более откровенные дискуссии среди западных официальных лиц о срочности заключения соглашения.

По словам дипломатов, новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига использовал личные встречи с западными коллегами во время своей первой поездки в США на этом посту, чтобы обсудить потенциальные компромиссные решения, и занял более прагматичную позицию в отношении возможности переговоров по принципу «земля в обмен на безопасность», чем его предшественник.

«Мы все более открыто говорим о том, как это закончится и от чего Украине придется отказаться, чтобы получить постоянное мирное соглашение», — говорит один из дипломатов, присутствовавших в Нью-Йорке. «И это серьезное изменение по сравнению с тем, что было еще полгода назад, когда подобные разговоры были табу».

Украинское общественное мнение также, по-видимому, более открыто для мирных переговоров — но не обязательно для уступок, которых они могут потребовать.

Опрос, проведенный летом Киевским международным институтом социологии для Национального демократического института, показал, что 57% респондентов считают, что Украина должна вступить в мирные переговоры с РФ, что на 33% больше, чем годом ранее.

Опрос показал, что война наносит все больший урон: 77% респондентов сообщили о потере членов семьи, друзей или знакомых, в четыре раза больше, чем два года назад. Две трети заявили, что им трудно или очень трудно жить на свои военные доходы.

Жизнь станет еще тяжелее. РФ уничтожила не менее половины энергогенерирующих мощностей Украины после того, как этой весной возобновила массированные удары беспилотников и ракет по электростанциям и сетевой инфраструктуре.

Украина сталкивается с «жестким» дефицитом электроэнергии до 6 ГВт, что эквивалентно трети пикового зимнего спроса, согласно Международному энергетическому агентству. Она все больше зависит от своих трех оставшихся действующих атомных электростанций, отметило МЭА. Если РФ ударит по подстанциям, прилегающим к этим станциям, — несмотря на все очевидные опасности, — это может привести к краху энергосистемы Украины, а вместе с ней и отопления и водоснабжения. Уязвимы также системы центрального отопления в крупных городах, таких как Харьков и Киев.

Другим источником напряженности является мобилизация. Согласно новому законодательству, миллионы украинских мужчин были вынуждены зарегистрироваться для возможной службы или столкнуться с огромными штрафами. В то же время многие украинцы знают мужчин, которых останавливали в метро или на вокзалах, часто поздно ночью, и увозили в мобилизационные центры, на короткий период обучения, а затем на линию фронта.

Если украинцы с теплотой отнеслись к идее переговоров, то большинство — 55%, согласно опросу КМИС, проведенному в мае — по-прежнему против любой формальной уступки территории в рамках мирного соглашения.

«Люди хотят мира, но они также против территориальных уступок. Их трудно примирить», — говорит Мережко, председатель комитета по иностранным делам.

Однако опрос KIIS показывает, что доля респондентов, выступающих против любых территориальных уступок, резко упала с пикового значения в 87% в начале прошлого года. Он также обнаружил, что украинцы могут быть открыты для компромисса, при котором в обмен на членство Украины в НАТО РФ сохраняет фактический контроль над оккупированными частями Украины, но не признает суверенитет.

Другие опросы показывают, что украинцы по-прежнему уверены в победе и будут разочарованы чем-либо, кроме полной победы на поле боя. Самая большая внутренняя проблема для Зеленского может исходить от националистического меньшинства, выступающего против любого компромисса, некоторые из которых теперь вооружены и обучены сражаться.

«Если вы вступите в какие-либо переговоры, это может стать спусковым крючком для социальной нестабильности», — говорит украинский чиновник. «Зеленский прекрасно это знает».

«Всегда будет радикальная часть украинского общества, которая назовет любые переговоры капитуляцией. Крайне правые в Украине растут. Правое крыло представляет опасность для демократии», — говорит Мережко, депутат от партии Зеленского «Слуга народа».

Как показывает опрос КМИС, принятие любой сделки, которая позволит РФ остаться на территориях Украины, захваченных ею с момента ее первого вторжения в 2014 году, будет зависеть от получения значимых гарантий безопасности со стороны Запада, что для Киева означает членство в НАТО.

«Для нас самое главное — это гарантии безопасности. Настоящие гарантии. Иначе это не положит конец войне, а лишь спровоцирует новую», — говорит украинский чиновник.

«Земля за членство [в НАТО] — единственная игра в городе, все это знают», — говорит один высокопоставленный западный чиновник. «Никто не скажет этого вслух… но это единственная стратегия на столе».

Членство в НАТО остается ключевой целью Украины, но очень немногие из 32 членов альянса считают, что это возможно без полного, длительного прекращения огня и четкой линии на карте, которая определяет, к какой части территории Украины применяется положение альянса о взаимной обороне. Модель, предлагаемая некоторыми, — это членство Западной Германии в альянсе, которое длилось более трех десятилетий до падения Берлинской стены и воссоединения с востоком.

«Западногерманская модель набирает обороты, особенно в Белом доме, который был настроен наиболее скептически по отношению к членству в НАТО», — говорит Шапиро из ECFR. «Русские бы этого ненавидели, но, по крайней мере, это могло бы стать неким начальным гамбитом для компромисса».

Но даже это потребовало бы масштабного развертывания сил со стороны США и их партнеров, что любая администрация США, демократическая или республиканская, вероятно, воспротивилась бы, учитывая сосредоточенность Вашингтона на угрозе со стороны Китая. Один вопрос заключается в том, захотят ли европейские державы взять на себя большую часть бремени.

И примет ли Россия вступление Украины в альянс, союз с Западом, которому она пыталась помешать военным путем в течение десятилетия? Многие по обе стороны Атлантики говорят, что это маловероятно.

«Я не думаю, что Россия согласится на наше участие в НАТО», — говорит высокопоставленный украинский чиновник.

Что-либо, кроме полноправного членства, вряд ли будет достаточным, чтобы остановить военную агрессию Кремля. «Даже если мы получим приглашение в НАТО, это ничего не будет значить. Это политическое решение», — добавляет высокопоставленный украинский чиновник.

В ходе своей, возможно, последней поездки в Европу перед уходом с поста президента, Байден 12 октября проведет встречу Украины и ее союзников в Германии.

Западный чиновник, проинформированный о переговорах Зеленского в Вашингтоне, сообщил, что есть предварительные признаки того, что Байден может согласиться повысить статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как он покинет свой пост в январе.

Покидая США в эти выходные, Зеленский сказал, что октябрь станет «временем принятия решений».

«Речь идет об ограничении возможностей России» и усилении давления, чтобы заставить ее начать переговоры, говорит высокопоставленный украинский чиновник. «Это реальный шанс, если мы думаем о разрешении этой войны».

Реакция МИД:

Комментарий пресс-секретаря МИД Георгия Тихого относительно ложной информации о министре иностранных дел Андрее Сибиге в статье Financial Times:

«Я присутствовал на каждой встрече министра иностранных дел Сибиги в Нью-Йорке, и ни на одном из них не было предложений, обсуждений или даже намеков ни на какие территориальные компромиссы. Напротив, позиция министра непоколебима, и он подчеркивал ее элементы за закрытыми дверями. Не может быть никаких компромиссов по суверенитету и территориальной целостности Украины. Информация источника Financial Times об обсуждении министром компромиссов просто неправдива, и нам интересно, кто вообще заинтересован в распространении таких ложных нарративов», – заявил спикер МИД.