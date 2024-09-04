«Министропад»: почему не увольняют Шмыгаля, рассказал политолог

Политолог Владимир Фесенко в эфире нацмарафона рассказал о том, когда министры украинского Кабмина начали «собирать вещи», кто остался из ветеранов, что ждет премьера Дениса Шмыгаля. И предположил, в чем вообще смысл происходящего.

Меньше чем за сутки в отставки подали шесть украинских министров и вице-премьеров. Последним — утром 4 сентября — министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Украинский политолог Фесенко считает, что ничего удивительного в происходящей «резкой смене декораций» нет.

«Еще в начале года, в феврале, президент анонсировал кадровые изменения и даже структурные изменения в Кабмине. Он анонсировал большую волну перемен, в частности, в исполнительной власти. Тогда еще, скажем так, все внимание было сконцентрировано на замене Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Но была анонсирована и «реконструкция» правительства. Вот сейчас эта плановая «реконструкция» проходит», — считает Фесенко.

По его информации, летом обсуждался вопрос отправить в отставку весь Кабмин — во главе с прьемер-министром Денисом Шмыгалем. Однако от этой идеи отказались.

«Думаю, что после анализа действительно выяснили, что здесь есть противоречие с законом о военном положении, запрещающим отправлять в отставку все правительство. А отставка премьер-министра означает отставку всего состава правительства. Поэтому нашли другой, компромиссный вариант», — отметил политолог.

В виде «компромиссного варианта» из украинского правительства решили отправить даже тех, кто казался «вечным»: министра юстиции Дениса Малюську, который работал с 2019 года и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу (он в Кабмине с 2019 года, когда стал вице-премьером по евроинтеграции).

«С высокой вероятностью его заменит не менее опытный дипломат, уже работающий на этом направлении, просто в другом статусе. Говорят, что министром может стать Сибига (первый заместитель Кулебы, который до того работал в Офисе президента Украины и был послом в Турции — Ред.). Слухи об отставке Кулебы были год назад. Я насчитал, что за последний год – уже четвертая волна, когда начались разговоры об отставке. Ну, вот сейчас она состоится. Мне рассказывали еще в феврале, что Кулеба уже искал другое место работы», — отметил Фесенко.

«Другие места работы», похоже, уже нашли некоторые из уволенных. Так, Фесенко отметил, что обсуждают назначение министром юстиции бывшей вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

При этом Владимир Фесенко считает, что «общая логика» погрома в Кабмине такова: «придать новый импульс работе исполнительной власти».

«Когда приходит новый человек на должность, он начинает работать более энергично, активнее, вносит какие-то новые идеи, подходы. Ставка делается именно на это. Чтобы не было застоя в работе исполнительной власти», — высказался Фесенко.

При этом он отметил, что уже на пяти позициях в Кабмине работают не министры, а исполняющие обязанности (после предыдущих волн увольнений). Собственно, единственным «непоколебимым» министром сейчас выглядит «отец Дії» — «цифровой» вице-премьер Михаил Федоров. Он на должности с 2019 года.

По прогнозу политолога, увольнения и назначения в Кабмине сейчас пройдут достаточно быстро, потому что все уже решили.

«У нас политически решение о том, кого увольнять и кого назначать принимает сначала Офис президента. И похоже, что эти решения сейчас появились. Если так массово, одной волной, пошли заявления об отставке, значит есть решение и на замену. То есть люди, которых будут назначать. Будет это происходит, скорее всего, сегодня-завтра. Сегодня будут решения об увольнении. А назначать будут завтра», — спрогнозировал политолог.