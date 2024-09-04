“Міністропад”: чому не звільняють Шмигаля, розповів політолог

Політолог Володимир Фесенко в етері нацмарафону розповів про те, коли міністри українського Кабміну почали “збирати речі”, хто залишився з ветеранів, що чекає на прем’єра Дениса Шмигаля. І припустив, у чому взагалі сенс того, що відбувається.

Менше, ніж за добу, у відставки подали шість українських міністрів та віцепрем’єрів. Уранці 4 вересня – останнім – міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Український політолог Фесенко вважає, що нічого дивного у “різкій зміні декорацій”, що відбувається, немає.

“Ще на початку року, в лютому, президент анонсував кадрові зміни та навіть структурні зміни в Кабміні. Він анонсував велику хвилю змін, зокрема, у виконавчій владі. Тоді ще, скажімо так, вся увага була сконцентрована на заміні Головнокомандувача Збройних сил України. Але була анонсована і реконструкція Уряду. От зараз ця планова реконструкція відбувається”, – вважає Фесенко.

За його інформацією, влітку обговорювали питання відправити у відставку весь Кабмін – на чолі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Однак, від цієї ідеї відмовилися.

“Думаю, що після аналізу дійсно з’ясували, що тут є суперечність із законом про воєнний стан, який забороняє відправляти у відставку весь уряд. А відставка прем’єр-міністра означає відставку всього складу уряду. Тому знайшли інакший компромісний варіант”, – зазначив політолог.

У вигляді “компромісного варіанта” з українського уряду вирішили “відправити” навіть тих, хто здавався “вічним”: міністра юстиції Дениса Малюську, який працював із 2019 року та міністра закордонних справ Дмитра Кулебу (він у Кабміні з 2019 року, коли став віцепрем’єром із євроінтеграції).

“З високою ймовірністю його замінить не менш досвідчений дипломат, який уже працює на цьому напрямку, просто в іншому статусі. Кажуть, що міністром може стати Сибіга (перший заступник Кулеби, який до того працював в Офісі президента України та був послом у Туреччині – Ред.). Чутки про відставку Кулеби були рік тому. Я нарахував за останній рік – уже четверта хвиля, коли почалися розмови про відставку. Ну от зараз вона відбудеться. Мені розповідали ще в лютому, що Кулеба вже шукав інше місце роботи”, – зазначив Фесенко.

“Інші місця роботи”, схоже, вже знайшли деякі зі звільнених. Фесенко зазначив, що обговорюють призначення міністром юстиції колишньої віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

При цьому Володимир Фесенко вважає, що “загальна логіка” погрому в Кабміні така: “надати нового імпульсу роботі виконавчої влади”.

“Коли приходить нова людина на посаду, вона починає працювати більш енергійно, більш активно, вносить якісь нові ідеї, підходи. Ставка робиться саме на це. Щоб не було застою в роботі виконавчі влади“, – висловився Фесенко.

При цьому він зазначив, що вже на п’яти позиціях у Кабміні працюють не міністри, а виконувачі обов’язків (після попередніх звільнень). Власне, єдиним непохитним міністром зараз виглядає “батько Дії” – цифровий віцепрем’єр Михайло Федоров. Він на посаді з 2019 року.

За прогнозом політолога, звільнення та призначення в Кабміні зараз пройдуть досить швидко, бо все вже вирішили.

“У нас політично рішення про те, кого звільняти та кого призначати, ухвалює спочатку Офіс президента. І схоже, що ці рішення на цей час з’явилися. Якщо так масово, однією хвилею, пішли заяви про відставку, це означає, що вже є рішення й на заміну. Тобто є люди, яких будуть призначати. Буде це відбуватися, скоріше за все, сьогодні-завтра. Сьогодні будуть рішення про звільнення. А призначати будуть завтра”, – спрогнозував Фесенко.