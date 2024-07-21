Байден зняв кандидатуру і підтримав Камалу Гарріс на виборах президента США

Президент США Джо Байден повідомив, що завершує свою виборчу кампанію в неділю, 21 липня. Своє рішення він опублікував на сторінці у соцмережі X.

Чинний президент написав, що хоча планував брати участь у перегонах, на користь Демократичної партії він має зосередитися на виконанні обов’язків президента США до кінця терміну.



Також Джо Байден підтримав Камалу Гарріс як кандидатуру від демократів.

“Дорогі американці, за останні три з половиною роки ми досягли великого прогресу як нація. Сьогодні Америка має найсильнішу економіку у світі. Ми зробили історичні інвестиції у відновлення нашої країни. Америка ніколи не була в кращому становищі для лідерства, ніж сьогодні. Я знаю, що нічого з цього не було б зроблено без вас, американського народу. Разом ми подолали пандемію, яка трапляється раз на сторіччя, та найважчу економічну кризу з часів Великої депресії. Ми захистили та зберегли нашу демократію. Крім того, ми активізували та зміцнили наші альянси по всьому світу. Для мене було найбільшою честю в моєму житті бути вашим президентом. терміну. ​​Я поговорю більш докладно і пізніше з нацією про своє рішення. Я хочу подякувати віцепрезиденту Камалі Харріс за те, що вона є видатним партнером у цій роботі. І дозвольте мені висловити свою щиру вдячність американському народу за віру та довіру, які ви мені виявили. Сьогодні я вірю у те, у що завжди вірив: немає нічого, що Америка не могла б зробити, коли ми робимо це разом”, – заявив Байден.