Live
  • Вт 09.07.2024
  • Харьков  +31°С
  • USD 40.7
  • EUR 44.08

На Купянском направлении назревает кризис как в Очеретино — Машовец (карта)

Происшествия 11:41   09.07.2024
Оксана Горун
На Купянском направлении назревает кризис как в Очеретино — Машовец (карта) Иллюстрация: карта DeepState

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что от российских передовых позиций до Оскола на одном из участков фронта на Купянском направлении осталось чуть более 10 км.

«На Купянском направлении, похоже, назревает кризис, схожий с «очеретинским прорывом»… от передовых позиций противника в районе с. Песчаное до реки Оскол осталось «по прямой» чуть более 10 км», — написал Машовец 9 июля.

Напомним, «очеретинский прорыв», который упоминает Машовец, — это наступательная операция ВС РФ, реализованная весной 2024 года, после захвата Авдеевки. Тогда оккупантам удалось прорвать оборону ВСУ и захватить и сам поселок Очеретино Донецкой области, и еще несколько более мелких населенных пунктов поблизости.

Читайте также: ВС РФ значительно активизировались по Лимано-Купянской оси — Коваленко

Автор: Оксана Горун
Популярно
ISW о Харьковском направлении: статус Глубокого неясен, СОУ продвигаются
ISW о Харьковском направлении: статус Глубокого неясен, СОУ продвигаются
08.07.2024, 07:50
Жители Белгородской области начали помечать дома надписью «БНР» (видео)
Жители Белгородской области начали помечать дома надписью «БНР» (видео)
07.07.2024, 18:14
В Харькове воздушная тревога установила очередной рекорд
В Харькове воздушная тревога установила очередной рекорд
09.07.2024, 10:25
Завтра в районе Харькова и пригороде не будет воды
Завтра в районе Харькова и пригороде не будет воды
09.07.2024, 10:47
Удар россиян по Охматдету гармонизируется с ударами по Харькову — Портников
Удар россиян по Охматдету гармонизируется с ударами по Харькову — Портников
09.07.2024, 09:58
На Купянском направлении назревает кризис как в Очеретино — Машовец (карта)
На Купянском направлении назревает кризис как в Очеретино — Машовец (карта)
09.07.2024, 11:41

Новости по теме:

09:58
Удар россиян по Охматдету гармонизируется с ударами по Харькову — Портников
09:19
Десятки россиян на Агрегатном заводе в Волчанске: что рассказывают в ВСУ
08:46
ВС РФ на Харьковщине борются за еду, воду и боеприпасы — WP
08:31
Авиаудары по 8 населенным пунктам Харьковщины, более 10 атак — данные Генштаба
11:11
ВС РФ значительно активизировались по Лимано-Купянской оси — Коваленко

Вы читали новость: «На Купянском направлении назревает кризис как в Очеретино — Машовец (карта)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 июля 2024 в 11:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что от российских передовых позиций до Оскола на одном из участков фронта на Купянском направлении осталось чуть более 10 км".