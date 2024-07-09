На Купянском направлении назревает кризис как в Очеретино — Машовец (карта)

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что от российских передовых позиций до Оскола на одном из участков фронта на Купянском направлении осталось чуть более 10 км.

«На Купянском направлении, похоже, назревает кризис, схожий с «очеретинским прорывом»… от передовых позиций противника в районе с. Песчаное до реки Оскол осталось «по прямой» чуть более 10 км», — написал Машовец 9 июля.

Напомним, «очеретинский прорыв», который упоминает Машовец, — это наступательная операция ВС РФ, реализованная весной 2024 года, после захвата Авдеевки. Тогда оккупантам удалось прорвать оборону ВСУ и захватить и сам поселок Очеретино Донецкой области, и еще несколько более мелких населенных пунктов поблизости.