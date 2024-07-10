Купянское направление приобретает большее значение в наступлении РФ — Машовец

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в обзоре 10 июля подробно разобрал ситуацию на Купянском направлении, о вероятном кризисе на котором предупреждал ранее.

«Купянское операционное направление в контексте летне-осенней кампании противника 2024 года начинает приобретать все большее значение. Активные (наступательные) действия 1-й «гвардейской» танковой армии (ТА) противника, очевидно, в ее планах находятся не на последнем месте», — отметил Машовец.

Он проинформировал о происходящем на различных отрезках фронта на Купянском направлении. Так, передовые подразделения 1-го и 15-го мотострелковых полков 2-й «таманской» мотострелковой дивизии этой армии РФ атакуют по направлению Крахмальное — Песчаное, в сторону с. Колесниковка, и одновременно пытаются расширить вклинивание в районе Берестового.

Также атаки идут в сторону села Петропавловка с севера (из района «знаменитой» Синьковки).

Также враг действует южнее Ольшаны в сторону дороги Купянск — Сватово.

«Действующим на этом направлении силам и средствам противника (вероятно, как минимум — по батальону из состава 7-го отдельного мотострелкового полка и 423-го мотострелкового полка 4-й «кантемировской» танковой дивизии, вполне возможно усиленных отдельными подразделениями 12-го танкового полка этой же дивизии) удалось продвинуться западнее Синьковки, а также юго-восточнее с. Ольшана, хотя и ненамного», — сообщил Машовец.

Одновременно россияне пытаются продвинуться по направлению Ивановка — Степная Новоселовка.

«Действуя на этом направлении главные силы 47-й танковой дивизии противника упорно атакуют по двум основным направлениям – севернее железной дороги по дирекции Ивановка – Степная Новоселовка, а также южнее железной дороги, вдоль дороги Купянск – Сватово, с рубежа Кисловка – Котляровка, также в сторону Степной Новоселовки. Однако, в отличие от района Синьковки и Песчаного, в течение последней недели особых успехов не имели», — отметил военный обозреватель.

По мнению Машовца, группировка войск «Запад» пытается осуществить на Купянском направлении «план оперативно-тактической наступательной операции, результатом которой должен стать выход российских войск к р. Оскол (вероятно на отрезке Глушковка — Загрызово), а также выход на рубеж Петропавловка — Куриловка, вполне возможно с последующим штурмом Купянска-Узлового».

Так как враг давит на Степную Новоселовку, это не позволяет СОУ маневрировать силами и средствами, перебрасывая их с фланга на фланг. Так что значительная часть защитников Украины сосредоточилась в центре — по обе стороны железной дороги, ведущей с востока на Купянск — Узловой.