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Куп’янський напрямок набуває все більшого значення в наступі РФ – Машовець

Події 09:36   10.07.2024
Оксана Горун
Куп’янський напрямок набуває все більшого значення в наступі РФ – Машовець Ілюстрація: мапа DeepState

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець в огляді 10 липня детально розібрав ситуацію на Куп’янському напрямку, про ймовірну кризу на якому попереджав раніше.

“Куп’янський операційний напрямок, в контексті літньо-осінньої кампанії противника 2024 року починає набувати все більшого значення. Активні (наступальні) дії 1-ї “гвардейской” танкової армії (ТА) противника, очевидно, у її плані знаходяться не на останньому місці”, — наголосив Машовець.

Він поінформував про те, що відбувається на різних відтинках фронту на Куп’янському напрямку. Так, передові підрозділи 1-го та 15-го мотострілецьких полків 2-ї “таманської” мотострілецької дивізії цієї армії РФ атакують у напрямку Крохмальне – Піщане, у бік с. Колесниківка, і водночас намагаються розширити вклинювання в районі Берестового.

Ілюстрація: мапа DeepState

Також атаки йдуть у бік села Петропавлівка з півночі (з району “знаменитої” Синьківки).

Ілюстрація: мапа DeepState

Також ворог діє на південь від Вільшани у бік дороги Куп’янськ – Сватове.

“Наявним на цьому напрямку силам й засобам противника (ймовірно, як мінімум – по батальйону зі складу 7-го окремого мотострілецького полку та 423-го мотострілецького полку 4-ї “кантемировской” танкової дивізії, цілком можливо посиленими окремими підрозділами 12-го танкового полку цієї ж дивізії) вдалося просунутись західніше Синьківка, а також південно-східніше с. Вільшана, хоча й не на багато”, – відзначив Машовець.

Ілюстрація: мапа DeepState

Одночасно росіяни намагаються просунутися за напрямком Іванівка – Степова Новоселівка.

“Діючи на цьому напрямку головні сили 47-ї танкової дивізії противника вперто атакують по двох основних напрямках – північніше залізниці по дирекції Іванівка – Степова Новоселівка, а також південніше залізниці, вздовж дороги Куп’янськ – Сватове, з рубежу Кислівка – Котлярівка, також у бік Степової Новоселівки. Однак, на відміну від району Синьківки та Піщаного, протягом крайнього тижня, особливих успіхів не мали”, – зазначив військовий оглядач.

Ілюстрація: мапа DeepState

На думку Машовця, угруповання військ “Захід” намагається здійснити на Куп’янському напрямку “оперативно-тактичної наступальної операції результатом якої повинен стати вихід російських військ до р. Оскіл (ймовірно на відтинку Глушківка – Загризове), а також вихід на рубіж Петропавлівка – Курилівка, цілком можливо із подальшим штурмом Куп’янська-Вузлового”.

Ілюстрація: мапа DeepState

Оскільки ворог тисне на Степову Новоселівку, це не дозволяє СОУ маневрувати силами та засобами, перекидаючи їх із флангу на фланг. Тож значна частина захисників України зосередилася в центрі – по обидва боки залізниці, що веде зі сходу на Куп’янськ – Вузловий.

Читайте також: Криза на Куп’янському напрямку”: росЗМІ кинулися цитувати Машовця — ISW

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 09:36;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець в огляді 10 липня детально розібрав ситуацію на Куп’янському напрямку, про ймовірну кризу на якому попереджав раніше".