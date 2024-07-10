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“Криза на Куп’янському напрямку”: росЗМІ кинулися цитувати Машовця – ISW

Події 08:09   10.07.2024
Оксана Горун
“Криза на Куп’янському напрямку”: росЗМІ кинулися цитувати Машовця – ISW Ілюстрація: мапа DeepState

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що “хітом” російських так званих “ЗМІ” та соцмереж стали заяви двох українських військових аналітиків – Костянтина Машовця та Богдана Мірошникова про загрозливу ситуацію на Куп’янському напрямку.

“Російські джерела в основному поширювали попередження 8 та 9 липня двох українських військових спостерігачів про загрозу потенційного прориву Росії до річки Оскіл на південний схід від Куп’янська. Українські військові спостерігачі Костянтин Машовець та Богдан Мірошников оцінили, що нещодавній наступ Росії в районі Піщаного (на північний схід від Куп’янська) може дозволити російським військам прорватися до річки Оскіл, яка знаходиться приблизно за 10 кілометрів від Піщаного. Російські державні ЗМІ та військові блогери широко поширили оцінки Машовця та Мірошникова, а один російський військовий блогер заявив, що російські війська нещодавно просунулися більш ніж на чотири кілометри на захід і на три кілометри завширшки в районі Піщаного та увійшли до населеного пункту. ISW не виявив візуальних доказів, які б підтверджували це твердження, а інші російські військові блогери не стверджували, що російські війська захопили Піщане”, — прокоментували в ISW.

Аналітики зазначили, що російські “військкори” також приписують своїй армії просування в районі Стельмахівки, а також повідомляють про контратаки ЗСУ в районі Синьківки. Генштаб ЗСУ підтверджує бої в районах Петропавлівки, Берестового, Піщаного та Стельмахівки.

Читайте також: ISW: ЗСУ відновили позиції в Глибокому та поблизу, на півночі від Харкова

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 08:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що “хітом” російських так званих “ЗМІ” та соцмереж стали заяви двох українських військових аналітиків – Костянтина Машовця та Богдана Мірошникова про загрозливу ситуацію на Куп’янському напрямку".