На Куп’янському напрямку назріває криза як в Очеретиному – Машовець (мапа)
Ілюстрація: мапа DeepState
Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив, що від російських передових позицій до Осколу на одній із ділянок фронту на Куп’янському напрямку залишилося трохи більш як 10 км.
“На Куп’янському напрямку, схоже, назріває криза, схожа із “очеретинським проривом”… від передових позицій противника в районі с. Піщане до річки Оскіл залишилось “по прямій” трохи понад 10 км”, – написав Машовець 9 липня.
Нагадаємо, “очеретинський прорив”, про який згадує Машовець, – це наступальна операція ЗС РФ, що її реалізували навесні 2024 року, після захоплення Авдіївки. Тоді окупантам вдалося прорвати оборону ЗСУ та захопити й саме селище Очеретине Донецької області, і ще кілька дрібніших населених пунктів поблизу.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, купянское направление, Машовець, наступ, прорыв;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2024 в 11:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив, що від російських передових позицій до Осколу на одній із ділянок фронту на Куп’янському напрямку залишилося трохи більш як 10 км".