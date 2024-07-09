На Куп’янському напрямку назріває криза як в Очеретиному – Машовець (мапа)

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив, що від російських передових позицій до Осколу на одній із ділянок фронту на Куп’янському напрямку залишилося трохи більш як 10 км.

“На Куп’янському напрямку, схоже, назріває криза, схожа із “очеретинським проривом”… від передових позицій противника в районі с. Піщане до річки Оскіл залишилось “по прямій” трохи понад 10 км”, – написав Машовець 9 липня.

Нагадаємо, “очеретинський прорив”, про який згадує Машовець, – це наступальна операція ЗС РФ, що її реалізували навесні 2024 року, після захоплення Авдіївки. Тоді окупантам вдалося прорвати оборону ЗСУ та захопити й саме селище Очеретине Донецької області, і ще кілька дрібніших населених пунктів поблизу.