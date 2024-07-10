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«Кризис на Купянском направлении»: росСМИ кинулись цитировать Машовца — ISW

Мир 08:09   10.07.2024
Оксана Горун
«Кризис на Купянском направлении»: росСМИ кинулись цитировать Машовца — ISW Иллюстрация: карта DeepState

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что «хитом» российских так называемых «СМИ» и соцсетей стали заявления двух украинских военных аналитиков — Константина Машовца и Богдана Мирошникова об угрожающей ситуации на Купянском направлении.

«Российские источники в основном распространяли предупреждения 8 и 9 июля двух украинских военных наблюдателей об угрозе потенциального прорыва России к реке Оскол к юго-востоку от Купянска. Украинские военные наблюдатели Константин Машовец и Богдан Мирошников оценили, что недавнее наступление России в районе Песчаного (к юго-востоку от Купянска) может позволить российским войскам прорваться к реке Оскол, которая находится примерно в 10 километрах от Песчаного. Российские государственные СМИ и военные блогеры широко распространили оценки Машовца и Мирошникова, а один российский военный блогер заявил, что российские войска недавно продвинулись более чем на четыре километра к западу и на три километра в ширину в районе Песчаного и вошли в населенный пункт. ISW не обнаружил визуальных доказательств, подтверждающих это утверждение, а другие российские военные блогеры не утверждали, что российские войска захватили Песчаное», — прокомментировали в ISW.

Аналитики отметили, что российские «военкоры» также приписывают своей армии продвижение в районе Стельмаховки, а также сообщают о контратаках ВСУ в районе Синьковки. Генштаб ВСУ подтверждает бои в районах Петропавловки, Берестового, Песчаного и Стельмаховки.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 08:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил, что «хитом» российских так называемых «СМИ» и соцсетей стали заявления двух украинских военных аналитиков — Константина Машовца и Богдана Мирошникова об угрожающей ситуации на Купянском направлении".