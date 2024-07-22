ISW: російські війська захопили село на Харківщині

Кадри з геолокацією підтверджують захоплення ЗС РФ села Піщане, проте деякі пропагандисти окупантів пишуть про те, що контролюють населений пункт не повністю, повідомив в актуальному зведенні Інститут вивчення війни (ISW).

“Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська захопили Андріївку (на захід від Сватового) та Піщане (на північний захід від Сватового). Раніше ISW оцінив 20 липня, що геолоковані кадри вказують на те, що російські війська нещодавно захопили Піщане. Однак відомий російський військовий блогер заявив 21 липня, що російські сили не повністю контролюють Піщане і що присутність російських сил в Андріївці не підтверджена. Російські військові блогери стверджували, що російські війська також просунулися далі на захід від Піщаного, у бік Степової Новоселівки (південніше на схід від Куп’янська) і до 1,75 км на схід від Андріївки та М’ясожарівки (на захід від Сватового). Однак ISW не побачив підтвердження цих російських тверджень”, — поінформували аналітики Інституту вивчення війни.

Просування армії РФ у районі Піщаного відобразили й на карті DeepState. Зміни внесли вночі 21 липня. Раніше військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець попереджав, що саме на цій ділянці фронту назріває криза “як в Очеретиному”.

Що стосується Харківського напрямку, то, за даними ISW, на півночі від міста та в районі Вовчанська точаться бої. За вихідні ЗСУ контратакували в районі Глибокого. А росіяни повідомляли, що намагаються перешкодити захисникам України перетнути Трав’янське водосховище. Командування окупантів продовжує перекидати на Харківщину погано навчені підкріплення.

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“Заступник командира української бригади, що діє на Харківському напрямку, повідомив, що російські військовослужбовці проходять підготовку від двох до шести тижнів перед відправленням на харківський фронт і не отримують точної інформації про реальну ситуацію на цьому фронті перед бойовими діями у складі російських штурмових груп. Український чиновник поширив скриншот скарги дружини російського військовослужбовця 79-го мотострілецького полку (18-ї мотострілецької дивізії), в якій стверджується, що її чоловік зараз воює в районі Липців (на північ від Харкова) без води та їжі”, – доповнили картину в Інституті вивчення війни.

Підтверджених змін лінії фронту на Харківському напрямку минулої доби не було.