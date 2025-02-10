Зеленского просят присвоить звание Герой Украины сооснователю Гострих картузів

На сайте Офиса президента Украины зарегистрировали петицию с просьбой посмертно присвоить звание Герой Украины бойцу из Харьковщины Антону Спицыну.

Военный был сооснователем харьковского подразделения «Гострі картузи», который специализируется на использовании ударных БпЛА.

«Именно он и его подразделение приняли бой против российских захватчиков в районе населенного пункта Липцы харьковской области в мае 2024 года, чем замедлили их наступление. Антон был одним из лучших украинских операторов FPV. 03.02.2025. Защищая Украину от российских оккупантов, Антон Спицын получил ранения во время выполнения боевого задания, врачи не смогли его спасти», – пишет автор петиции.

Он также добавил, что боец родился и вырос на Харьковщине. До полномасштабного вторжения РФ занимался строительным бизнесом и благотворительностью.

Чтобы петицию отправили на рассмотрение президента – она должна набрать 25 тысяч подписей, для сбора голосов осталось 87 дней.

Напомним, о смерти Антона Спицына стало известно 3 января. Об этом сообщил его брат Александр Спицын. Они являются сооснователями подразделения «Гострі картузи». В «Суспільне Харків» сообщали, что братья пошли на фронт с первого дня полномасштабного вторжения. Бойцы подразделения «Гострі картузи» активно участвовали в боях и срывали планы врага на севере Харьковщины во время наступления РФ в мае 2024-го. В Telegram-канале подразделения почти каждый день публиковали видео уничтоженной техники оккупантов.