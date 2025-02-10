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Зеленського просять присвоїти звання Герой України бійцю з “Гострих картузів”

Суспільство 09:45   10.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Зеленського просять присвоїти звання Герой України бійцю з “Гострих картузів” Загиблий Антон Спіцин на фото зліва. Фото: Олександр Спіцин

На сайті Офісу президента України зареєстрували петицію з проханням посмертно присвоїти звання Герой України бійцю з Харківщини Антону Спіцину.

Військовий був співзасновником харківського підрозділу “Гострі картузи”, що спеціалізується на використанні ударних БпЛА.

“Саме він і його підрозділ прийняли бій проти російських загарбників в районі населеного пункту Липці харківської області в травні 2024 році, чим сповільнили їх наступ. Антон був одним із кращих українських операторів FPV. 03.02.2025. Захищаючи Україну від російських окупантів, Антон Спіцин отримав поранення під час виконання бойового завдання, лікарі не змогли його врятувати”, – пише автор петиції.

Він також додав, що боєць народився та виріс на Харківщині. До повномасштабного вторгнення РФ займався будівельним бізнесом та благодійністю.

Щоб петицію відправили на розгляд президента – вона має набрати 25 тисяч підписів, для збирання голосів залишилося 87 днів.

Нагадаємо, про смерть Антона Спіцина стало відомо 3 січня. Про це розповів його брат Олександр Спіцин. Вони є співзасновниками підрозділу “Гострі картузі”. У «Суспільне Харків» повідомляли, що брати пішли на фронт з першого дня повномасштабного вторгнення. Бійці підрозділу «Гострі картузи» брали активну участь у боях і зривали плани ворога на півночі Харківщини під час наступу РФ у травні 2024-го. У телеграм-каналі підрозділу майже щодня публікували відео знищеної техніки окупантів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2025 в 09:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сайті Офісу президента України зареєстрували петицію з проханням посмертно присвоїти звання Герой України бійцю з Харківщини Антону Спіцину.".