«Подписали контракт, чтобы выйти из тюрьмы»: уголовники воюют на севере от РФ
О том, кто из военных РФ чаще всего сдается в плен ВСУ на Харьковском направлении рассказал начальник группы по взаимодействию со СМИ пограничной бригады «Гарт» Александр Даниленко в эфире нацмарафона.
«Это, в основном, люди, подписавшие контракт ради того, чтобы выйти из тюрьмы. Таких очень много, по крайней мере, те, с кем удается общаться, – которые подписали контракт или, чтобы выйти из тюрьмы, или у них сложная ситуация с деньгами и они не выбирают лучшего варианта для себя, чем идти убивать. Ну вот так как-то. Есть и среди них и такие новички, буквально месяц-два служащие, есть среди них и профессионалы, реальные профессионалы, десантники, штурмовки, прошедшие уже не только украинскую войну, но и другие войны, даже в Чечне, Сирии, Грузии», – отметил Даниленко.
Опытных военных на стороне РФ достаточно, поэтому, акцентирует, недооценивать врага нельзя. Он также рассказал, что ВСУ контролируют ситуацию в Волчанске. А россиянам до сих пор не удалось наладить логистику на этом направлении.
«Если бы россиянам удавалось беспрепятственно доставлять оружие, технику, боеприпасы в тот же Волчанск, то, я думаю, что там ситуация была бы в их пользу. А так мы уже сколько – когда в мае началась вторая фаза этой активной наступательной операции новой на Харьковщине, – до сих пор враг не может перейти реку Волчья. То есть, на северной части города он еще немного присутствует, на южной части города его нет», – сказал Даниленко.
По его словам, это удалось реализовать, в том числе благодаря тому, что украинские защитники перерезают все логистические пути, по которым враг мог бы поддерживать военных.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: волчанск, ВСУ, гарт, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2025 в 14:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, кто из военных РФ чаще всего сдается в плен ВСУ на Харьковщине рассказал начальник группы по взаимодействию со СМИ пограничной бригады «Гарт» Александр Даниленко.".