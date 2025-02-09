«Подписали контракт, чтобы выйти из тюрьмы»: уголовники воюют на севере от РФ

О том, кто из военных РФ чаще всего сдается в плен ВСУ на Харьковском направлении рассказал начальник группы по взаимодействию со СМИ пограничной бригады «Гарт» Александр Даниленко в эфире нацмарафона.

«Это, в основном, люди, подписавшие контракт ради того, чтобы выйти из тюрьмы. Таких очень много, по крайней мере, те, с кем удается общаться, – которые подписали контракт или, чтобы выйти из тюрьмы, или у них сложная ситуация с деньгами и они не выбирают лучшего варианта для себя, чем идти убивать. Ну вот так как-то. Есть и среди них и такие новички, буквально месяц-два служащие, есть среди них и профессионалы, реальные профессионалы, десантники, штурмовки, прошедшие уже не только украинскую войну, но и другие войны, даже в Чечне, Сирии, Грузии», – отметил Даниленко.

Опытных военных на стороне РФ достаточно, поэтому, акцентирует, недооценивать врага нельзя. Он также рассказал, что ВСУ контролируют ситуацию в Волчанске. А россиянам до сих пор не удалось наладить логистику на этом направлении.

«Если бы россиянам удавалось беспрепятственно доставлять оружие, технику, боеприпасы в тот же Волчанск, то, я думаю, что там ситуация была бы в их пользу. А так мы уже сколько – когда в мае началась вторая фаза этой активной наступательной операции новой на Харьковщине, – до сих пор враг не может перейти реку Волчья. То есть, на северной части города он еще немного присутствует, на южной части города его нет», – сказал Даниленко.

По его словам, это удалось реализовать, в том числе благодаря тому, что украинские защитники перерезают все логистические пути, по которым враг мог бы поддерживать военных.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»