«Для нас это большая беда»: Беседин о том, что стало реальностью для Купянщины

Начальник местной городской военной администрации Андрей Беседин в эфире нацмарафона рассказал, что стало одной из главных проблем для Купянской громады.

«Десятки, даже сотни FPV-дронов или БпЛА типа «Молния» враги применяют по Купянской громаде. Это касается и гражданских жителей, это касается и медицинского направления – «скорой» помощи, это касается коммунальных предприятий. Против любого, кто появляется на логистических путях, враг сразу применяет эти БпЛА или FPV-дроны. Для нас это большая проблема, большая беда, потому что враг контролирует центральные части населенных пунктов, подъезды к городу и не дает нам работать, не дает возможность предоставить людям максимально тех услуг, в

которых они нуждаются, особенно это касается гуманитарной помощи», – отметил Беседин.

Также он сообщил, сколько раз в течение января враг обстрелял Купянщину. Так, согласно статистике, россияне ударили по громаде более 3200 раз, 22 человека получили ранения, четверо погибли. И, несмотря на это, акцентировал Беседин, люди все еще отказываются выезжать в безопасные места.

«3100 гражданских жителей остается на территории Купянской громады, из них более 800 – это Левобережье нашей громады – Ковшаровка, Купянск-Узловой, левый берег города Купянск, Заосколье. Там ситуация критическая: отсутствует какая-либо инфраструктура социальная, гражданская, критическая инфраструктура, нет ни электро-, ни водо-, ни газоснабжения, никаких услуг. Единственное, что мы там делаем – это меры эвакуации, уговариваем людей, которые пренебрегают, к сожалению, подвергают себя ежесекундно опасности, и не только себя. Да и тех людей, которые обеспечивают их жизнедеятельность», – сообщил начальник местной городской военной администрации.

Поэтому он в очередной раз призвал жителей эвакуироваться, чтобы вернуться домой уже после победы Украины и начать отстраивать все, что разрушили оккупанты.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»