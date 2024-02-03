Сьогодні 3 лютого: яке свято та день в історії

3 лютого 1488 року експедиція португальця Бартоломеу Діаша першою з європейських досягла Мису Доброї Надії на півдні Африки. У 1851-му фізик Леон Фуко представив Паризькій академії наук опис свого експерименту з маятником. У 1917-му США розірвали дипломатичні відносини з Німеччиною. У 1966-му космічна станція “Луна-9” вперше в історії здійснила посадку на поверхню Місяця. У 2009-му завершився міжнародний суд “за острів Зміїний” між Україною та Румунією. У 2021-му Зеленський ввів санкції проти нардепа Козака та телеканалів Медведчука.

Свята та пам’ятні дати 3 лютого

3 лютого – День жінки-лікаря, Всесвітній день вільного кохання, Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою.

У світі також: Міжнародний день золотистого ретрівера, День годування птахів.

3 лютого в історії

3 лютого 1488 року експедиція португальських мореплавців, очолювана Бартоломеу Діашем, досягла мису Доброї Надії.

Це була перша європейська експедиція, яка змогла досягти точки Африки, де відкривається прохід із Атлантичного океану до Індійського. До цього португальські мореплавці, спонсоровані короною, поступово просувалися вздовж берегів Африки на південь. Попередником Діаша став Діогу Кан, який перетнув екватор, досліджував гирло річки Конго та дістався берегів сучасної Намібії. Там він встановив пам’ятні знаки – падрани з гербом португальського короля. Після смерті Кана місія продовжити його дослідження випала Діашу. Його експедиція з трьох кораблів відпливла з Португалії в серпні 1487-го та вже 4 грудня запливла далі, ніж будь-коли діставалися попередники. На початку січня 1488 року через бурі Діаш змушений був відійти від берегів Африки у відкрите море. Згодом, намагаючись знову знайти землю, він повернув на північ – і 3 лютого побачив південний берег Африки, трохи на схід від мису Доброї Надії. Там він і висадився у затоці 3 лютого. Сам мореплавець хотів запливти ще далі на схід, та його команда наполягала на поверненні до Європи. Першовідкривачі встановили на крайній точці, якої досягли, падран і повернули назад. Експедиція припливла до Португалії у травні 1488 року. А через дев’ять років морським шляхом Діаша вирушив знаменитий Васко да Гама, який обігнув Африку та відкрив шлях до жаданої Індії.

3 лютого 1851 року фізик Леон Фуко представив Паризькій академії наук письмове повідомлення, в якому докладно описав експеримент із маятником, що згодом отримав ім’я свого винахідника.

Маятники Фуко досі використовують для того, щоб експериментально продемонструвати добове обертання землі. Перша публічна демонстрація маятника відбулася в березні 1951 року в паризькому Пантеоні: під куполом Пантеона Фуко підвісив на сталевому дроті довжиною 67 м металеву кулю масою 28 кг із закріпленим на ній вістрям. Навколо маятника в радіусі трьох метрів була огорожа, вздовж якої насипана піщана доріжка. Під час руху маятник креслив на піску позначки.

3 лютого 1861 року в Полтаві народився майбутній генерал-хорунжий армії УНР Віталій Гудима.

Він був спадковим дворянином, здобув військову освіту в Чугуївському піхотному юнкерському вчилищі. Напередодні Першої світової війни, у 1913-му, вже дослужився до звання полковника. На початку бойових дій був черговим штаб-офіцером управління начальника Віленської місцевої бригади. Гудима протягом життя був активним членом “Просвіти” у Полтаві та Ніжині. З початком Української революції 1917-1921 років він одразу підтримав Українську Центральну Раду. А за Гетьманату Скоропадського вступив до Армії Української держави. Брав участь у боях із більшовиками у 1918-1919 роках. З 20 жовтня 1920 року став начальником мобілізаційного управління Головного мобілізаційно-персонального управління військового міністерства УНР. Брав участь у наступі Армії УНР на Київ. Після поразки УНР жив на еміграції – в Польщі. Уже 1923 року від уряду у вигнанні отримав звання генерал-хорунжого Армії УНР. В останні роки життя заробляв малюванням ікон. Помер 19 лютого 1929 року.

3 лютого 1917 року США розірвали дипломатичні відносини з Німеччиною. Це стало провісником вступу Сполучених Штатів до Першої світової війни на боці країн Антанти. До цього, починаючи з 1914-го, США дотримувалися політики нейтралітету. Країна відкрито не підтримувала жодну зі сторін конфлікту та продовжувала торгувати з усіма партнерами – як з країнами Антанти, так і з Німеччиною та її союзниками. Слід зазначити, що торгівлі з Німеччиною суттєво заважала запроваджена європейцями (насамперед Великою Британією) морська блокада. Саме війна на морі, зрештою, призвела до загострення відносин між німцями та американцями. Німеччина намагалася прорвати блокаду та застосовувала для цього своє ноу-хау – підводні човни. У 1915-му такий німецький підводний човен потопив пасажирський лайнер “Лузітанія”, що здійснював рейс з Нью-Йорка до Ліверпуля.

У цій катастрофі загинуло 1198 людей, у тому числі 128 громадян США. Це стало першим “дзвіночком” у відносинах “партнерів”: президент США Вудро Вільсон попередив Німеччину, що її дії порушують норми міжнародного права. Проте інциденти продовжувалися. У березні 1916 року німецькі субмарини затопили беззбройне французьке судно “Sussex” у Ла-Манші. Намагаючись захистити пасажирське судноплавство, Вільсон пригрозив, що розірве дипломатичні відносини з Німецькою імперією, якщо її армія продовжить атакувати пасажирські судна та не дозволятиме екіпажам ворожих торгових суден покидати свої кораблі перед нападом. 4 травня 1916 року уряд Німеччини прийняв ці умови. Цей епізод відомий як “Сасекська обіцянка”.

Однак ця обіцянка не протрималася й рік. У січні 1917-го представники німецького флоту переконали військове керівництво та кайзера Вільгельма II, що відновлення необмеженої морської війни може допомогти перемогти Велику Британію протягом п’яти місяців. Німецьке керівництво дійшло висновку, що вважати США нейтральною стороною не можна через постачання ними боєприпасів та фінансову допомогу країнам Антанти. Тому “Сасекська обіцянка” була порушена. 31 січня 1917 року посол Німеччини в США передав держсекретарю ноту про намір Німеччини відновити необмежену підводну війну вже наступного дня. Уже 3 лютого президент Вудро Вільсон виступив перед Конгресом та оголосив про розрив дипломатичних відносин із Німеччиною. Тоді він не озвучив пропозицію оголосити Німеччині війну (що входить виключно до компетенції Конгресу США), оскільки сумнівався, що отримає підтримку. Надалі протягом лютого та березня 1917 року німецькі підводні човни потопили кілька американських кораблів. Паралельно англійці перехопили телеграму німців мексиканському уряду, де ті підбурювали Мексику до війни зі США за Техас. Усе це в комплексі призвело до вступу США до Першої світової війни у ​​квітні 1917 року.

3 лютого 1921 року у Польщі (місті Тарнів) розпочала роботу Рада Республіки – тимчасовий уряд УНР у вигнанні. Деякі з партій, які входили до українського парламенту, від участі в роботі Ради Республіки відмовилися. У ній взяли участь 67 депутатів. Проте ця інституція довго не проіснувала. У березні Рада видала “Універсал до українського народу”. А вже 5 серпня припинила своє існування.

3 лютого 1966 року радянська космічна станція “Луна-9” вперше в історії здійснила посадку на поверхню Місяця.

До цього провели понад десяток невдалих спроб м’якої посадки станцій на Місяць. Перший запуск за програмою здійснили ще 4 січня 1963 року. А вдалим став той, що розпочався 31 січня 1966 року. Станція “Луна-9” першою передала на Землю панорамні фотографії місячної поверхні, які почала знімати вже за 15 хвилин після посадки. Також вона виміряла рівень випромінювання на Місяці. Важливим результатом стало те, що першовідкривачі з’ясували: у місячному пилу апарат не тоне. Зі станцією загалом здійснили сім сеансів зв’язку загальною тривалістю 8 годин 5 хвилин – поки не вичерпався заряд її батарей (це сталося 6 лютого).

3 лютого 1979 року народився митрополит Київський та всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній (у світі – Думенко Сергій Петрович).

3 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини із Туреччиною. Виконком Організації визволення Палестини визнав незалежність України.

3 лютого 2009 року завершився процес “Румунія проти України” у Міжнародному суді в Гаазі. Предметом судового розгляду був статус українського острова Зміїний та шельфу у Північно-Західному Чорномор’ї. Суд визнав Зміїний островом, як і наполягала Україна (а не скелею, як доводила Румунія). Але більшість спірної виключної морської економічної зони віддали Румунії.

3 лютого 2021 року Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 2 лютого щодо застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука – “112 Україна”, “NewsOne”, “ZIK”. У результаті телеканали, які займалися відверто проросійською пропагандою, після протестів співробітників і спроб мовлення в YouTube все ж таки припинили своє існування.

Церковне свято 3 лютого

3 лютого – післясвято Стрітення Господнього. Вшановують пам’ять Праведних Симеона Богоприємця та пророчиці Анни. Симеону Богоприємцю було сповіщено від Бога, що він не помре доти, доки у світ не прийде обіцяний месія. Це одкровення прийшло до Симеона, коли він переписував переклад Святого Письма грецькою мовою на замовлення єгипетського царя Птоломея II. Симеон перекладав книгу пророка Ісаї. Прочитавши в оригіналі слова “Се, діва в утробі прийме і народить сина” він вирішив, що слово “діва” вжито помилково замість слова “дружина”, і хотів виправити текст. У цей момент йому з’явився Ангел і утримав його руку, кажучи: “Май віру написаним словам, ти сам переконаєшся, що вони здійсняться, бо не скуштуєш смерті, доки не побачиш Христа Господа, який народиться від чистої та беззаконної діви”. Він дійсно побачив немовля Ісуса – в Єрусалимському храмі, куди його принесли на 40-й день після народження (на Стрітення). Коли Симеон побачив дитину, то Святий Дух відкрив йому, що це і є спаситель. Також у цей день у храмі була пророчиця Анна, яка, “підійшовши, славила Господа і пророкувала про нього всім, хто чекав на спасіння в Єрусалимі”.

Народні прикмети

Якщо погода 3 лютого безхмарна, то осінь буде ранньою.

Гарна погода в цей день – до погожої весни.

Холодний і сухий день віщує жаркий серпень.

Що не можна робити 3 лютого

Не можна залишати малих дітей без нагляду.

Не можна ображати та ігнорувати дітей.

Не можна одягати чорні речі.