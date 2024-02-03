Сегодня 3 февраля: какой праздник и день в истории

3 февраля 1488 года экспедиция португальца Бартоломеу Диаша первой из европейских достигла Мыса Доброй Надежды на юге Африки. В 1851-м физик Леон Фуко представил Парижской академии наук описание своего эксперимента с маятником. В 1917-м США разорвали дипломатические отношения с Германией. В 1966-м космическая станция «Луна-9» впервые в истории совершила посадку на поверхность Луны. В 2009-м завершился международный суд «за остров Змеиный» между Украиной и Румынией. В 2021-м Зеленский ввел санкции против нардепа Козака и телеканалов Медведчука.

Праздники и памятные даты 3 февраля

3 февраля – День женщины-врача, Всемирный день свободной любви, Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой

В мире также: Международный день золотистого ретривера, День кормления птиц.

3 февраля в истории

3 февраля 1488 года экспедиция португальских мореплавателей, возглавляемая Бартоломеу Диашем, достигла мыса Доброй Надежды.

Это была первая европейская экспедиция, которая смогла достичь точки Африки, где открывается проход из Атлантического океана в Индийский. До этого португальские мореплаватели, спонсируемые короной, постепенно продвигались вдоль берегов Африки на юг. Предшественником Диаша стал Диогу Кан, который пересек экватор, исследовал устье реки Конго и добрался до берегов современной Намибии. Там он установил памятные знаки – падраны с гербом португальского короля. После смерти Кана миссия продолжить его исследование выпала Диашу. Его экспедиция из трех кораблей отплыла из Португалии в августе 1487-го и уже 4 декабря заплыла дальше, чем когда-либо добирались предшественники. В начале января 1488 года из-за бури Диаш вынужден был отойти от берегов Африки в открытое море. Впоследствии, пытаясь снова найти землю, он повернул на север – и 3 февраля увидел южный берег Африки, немного восточнее мыса Доброй Надежды. Там он и высадился в заливе 3 февраля. Сам мореплаватель хотел заплыть еще дальше на восток, но его команда настаивала на возвращении в Европу. Первооткрыватели установили на крайней точке, которой достигли, падран и повернули обратно. Экспедиция приплыла в Португалию в мае 1488 года. А девять лет спустя по морскому пути Диаша отправился знаменитый Васко да Гама, который обогнул Африку и открыл путь в желанную Индию.

3 февраля 1851 года физик Леон Фуко представил Парижской академии наук письменное сообщение, в котором подробно описал эксперимент с маятником, впоследствии получившим имя своего изобретателя.

Маятники Фуко до сих пор используются для того, чтобы экспериментально продемонстрировать суточное вращение земли. Первая публичная демонстрация маятника состоялась в марте 1951 года в парижском Пантеоне: под куполом Пантеона Фуко подвесил на стальной проволоке длиной 67 м металлический шар массой 28 кг с закрепленным на нем острием. Вокруг маятника в радиусе трех метров была изгородь, вдоль которой насыпана песчаная дорожка. Во время движения маятник чертил на песке отметки.

3 февраля 1861 года в Полтаве родился будущий генерал-хорунжий армии УНР Виталий Гудыма.

Он был наследственным дворянином, получил военное образование в Чугуевском пехотном юнкерском училище. В преддверии Первой мировой войны, в 1913-м, уже дослужился до звания полковника. В начале боевых действий был дежурным штаб-офицером управления начальника Виленской местной бригады. Гудыма в течение жизни был активным членом «Просвіти» в Полтаве и Нежине. С началом Украинской революции 1917-1921 годов он сразу поддержал Украинскую Центральную Раду. А при Гетманате Скоропадском вступил в Армию Украинского государства. Участвовал в боях с большевиками в 1918-1919 годах. С 20 октября 1920-го стал начальником мобилизационного управления Главного мобилизационно-персонального управления военного министерства УНР. Участвовал в наступлении Армии УНР на Киев. После поражения УНР жил в эмиграции – в Польше. Уже в 1923 году от правительства в изгнании получил звание генерал-хорунжего Армии УНР. В последние годы жизни он зарабатывал рисованием икон. Умер 19 февраля 1929 года.

3 февраля 1917 года США разорвали дипломатические отношения с Германией. Это стало предвестником вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну на стороне стран Антанты. До этого, начиная с 1914-го США придерживались политики нейтралитета. Страна открыто не поддерживала ни одну из сторон конфликта и продолжала торговать со всеми партнерами – как со странами Антанты, так и с Германией и ее союзниками. Следует отметить, что торговле с Германией существенно мешала введенная европейцами (в первую очередь Великобританией) морская блокада. Именно война на море, в конце концов, привела к обострению отношений между немцами и американцами. Германия пыталась прорвать блокаду, и применяла для этого свое ноу-хау — подлодки. В 1915-м такая немецкая подводная лодка потопила пассажирский лайнер “Лузитания”, совершавший рейс из Нью-Йорка в Ливерпуль.

В этой катастрофе погибли 1198 человек, в том числе 128 граждан США. Это стало первым «звоночком» в отношениях «партнеров»: президент США Вудро Вильсон предупредил Германию, что ее действия нарушают нормы международного права. Однако инциденты продолжались. В марте 1916 года немецкие субмарины затопили безоружное французское судно «Sussex» в Ла-Манше. Пытаясь защитить пассажирское судоходство, Вильсон пригрозил, что разорвет дипломатические отношения с Германской империей, если ее армия продолжит атаковать пассажирские суда и не будет позволять экипажам вражеских торговых судов покидать свои корабли перед нападением. 4 мая 1916 года правительство Германии приняло эти условия. Этот эпизод известен как «Сассекское обещание».

Однако это обещание не продержалось и год. В январе 1917-го представители немецкого флота убедили военное руководство и кайзера Вильгельма II, что восстановление неограниченной морской войны может помочь победить Великобританию в течение пяти месяцев. Немецкое руководство пришло к выводу, что считать США нейтральной стороной нельзя из-за поставок ими боеприпасов и финансовой помощи странам Антанты. Поэтому «Сассекское обещание» было нарушено. 31 января 1917 года посол Германии в США передал госсекретарю ноту о намерении Германии возобновить неограниченную подводную войну уже на следующий день. Уже 3 февраля президент Вудро Вильсон выступил перед Конгрессом и объявил о разрыве дипломатических отношений с Германией. Тогда он не озвучил предложение объявить Германии войну (что входит исключительно в компетенцию Конгресса США), поскольку сомневался, что получит поддержку. В дальнейшем в течение февраля и марта 1917 года немецкие подводные лодки потопили несколько американских кораблей. Параллельно англичане перехватили телеграмму немцев мексиканскому правительству, где те подстрекали Мексику к войне с США за Техас. Все это в комплексе привело к вступлению США в Первую мировую войну в апреле 1917 года.

3 февраля 1921 года в Польше (городе Тарнов) начала работу Рада Республики – временное правительство УНР в изгнании. Некоторые из входивших в укранский парламент партий от участия в работе Рады Республики отказались. В ней приняли участие 67 депутатов. Однако эта институция долго не просуществовала. В марте Рада издала «Универсал к украинскому народу». А уже 5 августа прекратила свое существование.

3 февраля 1966 года советская космическая станция «Луна-9» впервые в истории совершила посадку на поверхность Луны.

До этого провели более десятка неудачных попыток мягкой посадки станций на Луну. Первый запуск по программе осуществили еще 4 января 1963-го. А удачным стал тот, который начался 31 января 1966 года. Станция «Луна-9» первой передала на Землю панорамные фотографии лунной поверхности, которые начала снимать уже через 15 минут после посадки. Также она измерила уровень излучения на Луне. Важным результатом стало и то, что первооткрыватели выяснили: в лунной пыли аппарат не тонет. Со станцией в общей сложности осуществили семь сеансов связи общей продолжительностью 8 часов 5 минут – пока не иссяк заряд ее батарей (это произошло 6 февраля).

3 февраля 1979 года родился митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний (в мире — Думенко Сергей Петрович).

3 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Турцией. Исполком Организации освобождения Палестины признал независимость Украины.

3 февраля 2009 года завершился процесс «Румыния против Украины» в Международном суде в Гааге. Предметом судебного разбирательства был статус украинского острова Змеиный и шельфа в Северо-Западном Черноморье. Суд признал Змеиный островом, как и настаивала Украина (а не скалой, как доказывала Румыния). Но большинство спорной исключительной морской экономической зоны отдали Румынии.

3 февраля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — «112 Украина», «NewsOne», «ZIK». В результате телеканалы, занимавшиеся откровенно пророссийской пропагандой, после протестов сотрудников и попыток вещания в YouTube все же прекратили свое существование.

Церковный праздник 3 февраля

3 февраля – послепразднество Сретения. Почитают память Праведных Симеона Богоприемца и пророчицы Анны. Симеон Богоприемец был извещен от Бога, что он не умрет до тех пор, пока в мир не придет обещанный мессия. Это откровение пришло к Симеону, когда он переписывал перевод Священного Писания на греческий язык по заказу египетского царя Птоломея II. Симеон переводил книгу пророка Исаии. Прочитав в оригинале слова «Се, дева в утробе примет и родит сына» он решил, что слово «дева» употреблено ошибочно вместо слова «жена», и хотел исправить текст. В этот момент ему явился Ангел и удержал его руку, говоря: «Имей веру написанным словам, ты сам убедишься, что они исполнятся, потому что не испытаешь смерти, пока не увидишь Христа Господа, который родится от чистой и беспорочной девы». Он действительно увидел младенца Иисуса – в Иерусалимском храме, куда ребенка принесли на 40-й день после рождения (на Сретение). Когда Симеон увидел ребенка, Святой Дух открыл ему, что это и есть Спаситель. Также в этот день в храме была пророчица Анна, которая, «подойдя, славила Господа и пророчила о нем всем, кто ожидал спасения в Иерусалиме».

Народные приметы

Если погода 3 февраля безоблачная, то осень будет ранней.

Хорошая погода в этот день — к погожей весне.

Холодный и сухой день предвещает жаркий август.

Что нельзя делать 3 февраля

Нельзя оставлять маленьких детей без присмотра.

Нельзя оскорблять и игнорировать детей.

Нельзя надевать черные вещи.