Сегодня 3 февраля: какой праздник и день в истории

3 февраля 1488 года европейская экспедиция впервые достигла Мыса Доброй Надежды на юге Африки. В 1830-м признали независимость Греции. В 1851-м физик Леон Фуко представил Парижской академии наук описание своего эксперимента с маятником. В 1917-м США разорвали дипломатические отношения с Германией. В 1966-м космическая станция «Луна-9» впервые в истории совершила посадку на поверхность Луны. В 2009-м завершился международный суд «за остров Змеиный» между Украиной и Румынией. В 2021-м Зеленский ввел санкции против нардепа Козака и телеканалов Медведчука.

Праздники и памятные даты 3 февраля

3 февраля – Всемирный день свободной любви и Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.

Сегодня также: День женщины-врача, Международный день золотистого ретривера, День кормления птиц.

3 февраля в истории

3 февраля 1488 года экспедиция португальских мореплавателей, возглавляемая Бартоломеу Диашем, достигла мыса Доброй Надежды. Подробнее.

3 февраля 1830 года подписали Лондонский протокол – первый международный документ, которым признавали независимость Греции от Османской империи. Борьба за независимость Греции продолжалась столетиями. Знаковое событие, от которого традиционно отсчитывают период османского порабощения греческих земель, – это падение Константинополя в 1453 году. Конечно, и после этого на территории бывшей Византийской империи шли войны против захватчиков, создавались и исчезали государства-наследники. Но постепенно Османская империя распространяла свое господство все дальше на территорию Балканского полуострова. И на протяжении всего времени турецкого владычества здесь возникали разные восстания и попытки вытеснить захватчиков.

Успеха греки достигли только в XIX веке – в результате революции (или Греческой войны за независимость), которая продолжалась с 1821 по 1829 год. Османы остро и жестоко отреагировали на попытку греческой национальной революции в самом ее начале, совершив массовые казни и убив, в частности, православного патриарха Григория V (хотя тот не поддерживал повстанцев). Такое поведение мусульманской империи вызвало негативную реакцию в христианских странах Европы. Причем в начале событий греков поддерживали не правительства европейских стран (которые «отдыхали» после наполеоновских войн и не хотели нового «передела мира»). Греческую революцию поддерживали простые европейцы, которые приезжали в порт французского Марселя и покупали билеты на корабли в Грецию, чтобы присоединиться к повстанцам. Наиболее активно помощь оказывали жители Франции, немецких и итальянских государств. Хотя зафиксированы даже факты прибытия добровольцев из США. Европейские ученые произносили речи, напоминая политикам, что европейская цивилизация многим обязана греческой культуре, науке и философии. В разных странах создавали комитеты добровольцев, которые собирали средства и запасы для поддержки греческих революционеров.

Греки в это время продолжали вести боевые действия против османов. Те отвечали жестоко, но несколько хаотично — организованной военной кампании в Греции не проводили, поскольку одновременно вели войну с Персией и должны были учитывать напряженные отношения с Россией, что требовало держать значительное войско в районе акватории Черного моря. На греческих территориях, временно освобождавшихся от османов, шло развитие органов власти. Уже в 1821 году создали Первую национальную ассамблею, которая разрабатывала конституцию Греции. В 1823-м конституцию утвердили, сформировали законодательные и исполнительные органы власти (при этом вместе с войной против османов происходила и гражданская – за власть в еще не освобожденном государстве).

Правительства ключевых европейских государств за время этих событий проходили эволюцию от осуждения Греческой войны за независимость к ее принятию, а далее — и поддержке. Первыми эту дистанцию ​​одолели британцы. С 1824 года греческое правительство начало получать финансовую помощь (в виде ссуд) от Великобритании. А в 1826-м британцам удалось договориться с россиянами о совместных действиях – они собирались выступить посредниками между османами и греками и отстаивать автономию Греции в составе империи. В 1827-м к этому союзу «друзей Греции» присоединилась Франция, не желавшая потерять свое влияние в регионе. Осенью от дипломатической поддержки союзники неожиданно для себя перешли к военной, когда произошло спровоцированное египетско-турецким флотом столкновение с кораблями Франции, Британии и России. Если Франция и Великобритания решили отреагировать на это событие как на отдельный инцидент, то россияне, воспользовавшись случаем, объявили Османской империи очередную войну (в апреле 1828-го). Воспользовавшись российско-турецкой войной, греческая армия существенно продвинулась, освободив от османов Афины и Фивы. А последним великим сражением Греческой войны за независимость стала битва при Петре, где греческие силы победили турецкие, заставив османов отдать новому независимому государству все земли от Левадии до реки Сперхиос.

В сентябре 1828 года состоялась конференция на острове Порос, во время которой послы Франции, Британии и России согласовали границы Греции. Но османы не соглашались признать независимость Греции и выражали намерение продолжать боевые действия. В 1829-м поражением Османской империи завершилась девятая российско-турецкая война. По ее результатам россияне, в частности, добивались от турок признания греческой автономии. Но Великобритания, поддерживавшая Греческую революцию дольше всех союзников, настаивала на признании независимости страны. Результатом очередного раунда переговоров между союзниками (которые происходили без Греции и без Турции) стал Лондонский протокол 1830 года. Им Франция, Великобритания и Россия признали независимость Греции и установили ее границы. Османский султан согласился подписать все, что утвердят участники конференции, лишь бы завершить войну. Несмотря на это, в самой Греции установленными границами остались недовольны, что в дальнейшем привело к их пересмотру в 1831 году, а также ряду внутренних беспорядков, борьбе за власть в стране и т.д. Несмотря на это, отсчет истории современной независимой Греции все же ведут именно от утверждения Лондонского протокола.

3 февраля 1851 года физик Леон Фуко представил Парижской академии наук письменное сообщение, в котором подробно описал эксперимент с маятником, впоследствии получившим имя своего изобретателя. Подробнее.

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3 февраля 1921 года в Польше (городе Тарнов) начала работу Рада Республики – временное правительство УНР в изгнании.

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3 февраля 1979 года родился митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний (в мире — Думенко Сергей Петрович). Подробнее.

3 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Турцией. Исполком Организации освобождения Палестины признал независимость Украины.

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3 февраля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — «112 Украина», «NewsOne», «ZIK».

Церковный праздник 3 февраля

3 февраля – послепразднество Сретения. Почитают память Праведных Симеона Богоприемца и пророчицы Анны. Подробнее.

Народные приметы

Если погода 3 февраля безоблачная, то осень будет ранней.

Хорошая погода в этот день — к погожей весне.

Холодный и сухой день предвещает жаркий август.

Что нельзя делать 3 февраля

Нельзя оставлять маленьких детей без присмотра.

Нельзя оскорблять и игнорировать детей.

Нельзя надевать черные вещи.