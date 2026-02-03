Live

После ночного обстрела в Харькове по-новому едет метро (дополнено)

Транспорт 16:02   03.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
После ночного обстрела в Харькове по-новому едет метро (дополнено) Фото: КП «Харьковский метрополитен»

В КП «Харьковский метрополитен» сообщили об увеличении интервалов в движении поездов после ночного обстрела. 

Дополнено в 16:02. В КП «Харьковский метрополитен» сообщили, что по состоянию на 16:00 действуют следующие интервалы по линиям метрополитена:

  • Холодногорско-заводская линия – 10 минут
  • Салтовская линия – 15 минут
  • Алексеевская линия – 20 минут

«Также обращаем ваше внимание, что движение поездов временно осуществляется вне графика движения будних дней», — уточнили в подземке.

Дополнено в 10:33. На предприятии уточнили, что из-за нестабильной ситуации в энергосистеме в метро действуют следующие интервалы между поездами:

  • Холодногорско-заводская линия – от 10-ти до 20-ти минут;
  • Салтовская линия – 15 минут;
  • Алексеевская линия – 20 минут.

07:15. Вначале в КП проинформировали: по техническим причинам движение поездов по линиям метрополитена будет временно выполняться по графику выходного дня. Так интервалы движения поездов увеличились до 20 минут.

Вскоре стало известно, что с 7:00 будут действовать следующие интервалы по линиям метрополитена:

  • Холодногорско-заводская линия – 10 минут,
  • Салтовская линия – 15 минут,
  • Алексеевская линия – 20 минут.

Напомним, многочисленные взрывы начались в Харькове с около 00:40. Сначала мэр Игорь Терехов информировал об ударах баллистики. Затем жителей города предупредили: идет массированная атака вражеских БпЛА и ракет. «Прилеты» также в пригороде и в Дергачах. Два человека пострадали в Харькове в результате вражеских обстрелов, написал глава ХОВА Олег Синегубов. 27-летний и 58-летний мужчины получают помощь медиков.

Читайте также: Новости Харькова — главное за 3 февраля: удары по Харькову и Дергачам

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Взрывы в Харькове вновь гремят ночью 4 февраля: что известно (обновлено)
Взрывы в Харькове вновь гремят ночью 4 февраля: что известно (обновлено)
04.02.2026, 00:54
Как выживает Харьков в мороз: метро круглосуточно и обогреватели пенсионерам
Как выживает Харьков в мороз: метро круглосуточно и обогреватели пенсионерам
03.02.2026, 19:37
Уничтожена ТЭЦ-5, более 100 тысяч харьковчан без тепла – итоги 3 февраля
Уничтожена ТЭЦ-5, более 100 тысяч харьковчан без тепла – итоги 3 февраля
03.02.2026, 23:00
Новости Харькова — главное 4 февраля: ночью атаковали ракетами
Новости Харькова — главное 4 февраля: ночью атаковали ракетами
04.02.2026, 00:49
Семеро людей пострадали в результате атаки БпЛА РФ в Харькове (дополнено)
Семеро людей пострадали в результате атаки БпЛА РФ в Харькове (дополнено)
03.02.2026, 18:58
Новости Харькова — главное за 3 февраля: нет тепла после атаки, «прилет» в дом
Новости Харькова — главное за 3 февраля: нет тепла после атаки, «прилет» в дом
03.02.2026, 22:00

Новости по теме:

03.02.2026
После ночного обстрела в Харькове по-новому едет метро (дополнено)
31.01.2026
Энергетический коллапс в Харькове и «мирные прилеты» — итоги 31 января
31.01.2026
Нет напряжения: что с транспортом в Харькове и поездами Укрзалізниці
31.01.2026
В Харькове остановились поезда в метро: что случилось (обновлено)
26.01.2026
В Харькове — перебои в работе электротранспорта: на маршрут вывели автобус


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «После ночного обстрела в Харькове по-новому едет метро (дополнено)», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 февраля 2026 в 16:02;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковский метрополитен» сообщили об увеличении интервалов в движении поездов после ночного обстрела. ".