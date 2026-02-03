После ночного обстрела в Харькове по-новому едет метро (дополнено)
В КП «Харьковский метрополитен» сообщили об увеличении интервалов в движении поездов после ночного обстрела.
Дополнено в 16:02. В КП «Харьковский метрополитен» сообщили, что по состоянию на 16:00 действуют следующие интервалы по линиям метрополитена:
- Холодногорско-заводская линия – 10 минут
- Салтовская линия – 15 минут
- Алексеевская линия – 20 минут
«Также обращаем ваше внимание, что движение поездов временно осуществляется вне графика движения будних дней», — уточнили в подземке.
Дополнено в 10:33. На предприятии уточнили, что из-за нестабильной ситуации в энергосистеме в метро действуют следующие интервалы между поездами:
- Холодногорско-заводская линия – от 10-ти до 20-ти минут;
- Салтовская линия – 15 минут;
- Алексеевская линия – 20 минут.
07:15. Вначале в КП проинформировали: по техническим причинам движение поездов по линиям метрополитена будет временно выполняться по графику выходного дня. Так интервалы движения поездов увеличились до 20 минут.
Вскоре стало известно, что с 7:00 будут действовать следующие интервалы по линиям метрополитена:
- Холодногорско-заводская линия – 10 минут,
- Салтовская линия – 15 минут,
- Алексеевская линия – 20 минут.
Напомним, многочисленные взрывы начались в Харькове с около 00:40. Сначала мэр Игорь Терехов информировал об ударах баллистики. Затем жителей города предупредили: идет массированная атака вражеских БпЛА и ракет. «Прилеты» также в пригороде и в Дергачах. Два человека пострадали в Харькове в результате вражеских обстрелов, написал глава ХОВА Олег Синегубов. 27-летний и 58-летний мужчины получают помощь медиков.
