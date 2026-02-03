Після нічного обстрілу в Харкові по-новому їде метро (доповнено)
У КП “Харківський метрополітен” повідомили про збільшення інтервалів у русі поїздів після нічного обстрілу.
Доповнено о 16:02. У КП «Харківський метрополітен» повідомили, що станом на 16:00 діють наступні інтервали лініями метрополітену:
- Холодногірсько-заводська лінія – 10 хвилин
- Салтівська лінія – 15 хвилин
- Олексіївська лінія – 20 хвилин
«Також звертаємо вашу увагу, що рух поїздів тимчасово здійснюється поза графіком руху будніх днів», – уточнили в підземці.
Доповнено о 10.33. На підприємстві уточнили, що через нестабільну ситуацію в енергосистемі в метро діють наступні інтервали між поїздами:
- Холодногірсько-заводська лінія – від 10-ти до 20-ти хвилин,
- Салтівська лінія – 15 хвилин,
- Олексіївська лінія – 20 хвилин.
07:15. Спочатку в КП поінформували: з технічних причин рух поїздів лініями метрополітену тимчасово виконуватиметься за графіком вихідного дня. Так, інтервали руху поїздів збільшилися до 20 хвилин.
Незабаром стало відомо, що з 7:00 діятимуть наступні інтервали лініями метрополітену:
- Холодногірсько-заводська лінія – 10 хвилин,
- Салтівська лінія – 15 хвилин,
- Олексіївська лінія – 20 хвилин.
Нагадаємо, численні вибухи почали лунати в Харкові з близько 00:40. Спершу мер Ігор Терехов інформував про удари балістикою. Потім жителів міста попередили: йде масована атака ворожих БпЛА та ракет. «Прильоти» також у передмісті та в Дергачах. Двоє людей постраждали у Харкові внаслідок ворожих обстрілів, написав голова ХОВА Олег Синєгубов. 27-річний та 58-річний чоловіки отримують допомогу медиків.
