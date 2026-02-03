Що з громадських транспортом у Харкові після обстрілів (оновлено)

У департаменті будівництва та дорожнього господарства повідомили, що через нестабільну ситуацію в енергосистемі електротранспорт у Харкові сьогодні, 3 лютого, курсуватиме з обмеженнями.

Оновлено о 11:59. Рух трамваїв і тролейбусів, які не курсували через нестабільну ситуацію в енергосистемі, відновили, інформують у Харківській міськраді.

«Водночас є затримка в русі трамваю №3 на вул. Полтавський Шлях через проведення аварійно-відновлювальних робіт», – уточнили у мерії.

Оновлено о 09:17. Тролейбуси №2, 11, 12, 18, 24, 27 та 56 відновлюють роботу, поінформували у пресслужбі мерії. Окрім того, тролейбус №13 курсує від парку «Зустріч» до ст. м. “Турбоатом”. Крім того, тролейбус №13 курсує від парку «Зустріч» до ст. м. «Турбоатом».

Тролейбуси №19, 20, 24, 31, 35 і 57 не курсують.

08:42. Трамваї поїдуть так:

№3: через вул. Москалівську та бул. Гончарівський;

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – вул. Добровольців (через пр. Байрона, вул. Морозова, вул. Георгія Тарасенка);

№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» (через пр. Тракторобудівників, вул. Нескорених, вул. Шевченка);

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Добровольців (через вул. Москалівську, вул. Гольдбергівську, вул. Молочну, вул. Георгія Тарасенка);

№5, 6, 8, 30: не курсують.

Тролейбуси працюють так:

№3: від розворотного кола «Вул. Одеська» до розворотного кола «Вул. Дванадцятого Квітня»;

№2, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 24, 27, 31, 35, 40, 56, 57: не курсують.

На знеструмлених ділянках введено тимчасові автобуси:

вул. Одеська – вул. Університетська (через пр. Аерокосмічний);

Салтівське шосе – ст. м. «Захисників України»;

за маршрутом тролейбусів №11, 27, 24, 35.

Нагадаємо, численні вибухи почали лунати в Харкові з близько 00:40. Спершу мер Ігор Терехов інформував про удари балістикою. Потім жителів міста попередили: йде масована атака ворожих БпЛА та ракет. «Прильоти» також у передмісті та в Дергачах. Двоє людей постраждали у Харкові внаслідок ворожих обстрілів, написав голова ХОВА Олег Синєгубов. 27-річний та 58-річний чоловіки отримують допомогу медиків. Вранці стало відомо, що з технічних причин рух поїздів лініями метрополітену тимчасово виконуватиметься за графіком вихідного дня. Так, інтервали руху поїздів збільшилися до 20 хвилин.