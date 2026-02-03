Що з громадських транспортом у Харкові після обстрілів (оновлено)
У департаменті будівництва та дорожнього господарства повідомили, що через нестабільну ситуацію в енергосистемі електротранспорт у Харкові сьогодні, 3 лютого, курсуватиме з обмеженнями.
Оновлено о 11:59. Рух трамваїв і тролейбусів, які не курсували через нестабільну ситуацію в енергосистемі, відновили, інформують у Харківській міськраді.
«Водночас є затримка в русі трамваю №3 на вул. Полтавський Шлях через проведення аварійно-відновлювальних робіт», – уточнили у мерії.
Оновлено о 09:17. Тролейбуси №2, 11, 12, 18, 24, 27 та 56 відновлюють роботу, поінформували у пресслужбі мерії. Окрім того, тролейбус №13 курсує від парку «Зустріч» до ст. м. “Турбоатом”. Крім того, тролейбус №13 курсує від парку «Зустріч» до ст. м. «Турбоатом».
Тролейбуси №19, 20, 24, 31, 35 і 57 не курсують.
08:42. Трамваї поїдуть так:
- №3: через вул. Москалівську та бул. Гончарівський;
- №8: розворотне коло «Вул. Одеська» – вул. Добровольців (через пр. Байрона, вул. Морозова, вул. Георгія Тарасенка);
- №16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» (через пр. Тракторобудівників, вул. Нескорених, вул. Шевченка);
- №27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Добровольців (через вул. Москалівську, вул. Гольдбергівську, вул. Молочну, вул. Георгія Тарасенка);
- №5, 6, 8, 30: не курсують.
Тролейбуси працюють так:
- №3: від розворотного кола «Вул. Одеська» до розворотного кола «Вул. Дванадцятого Квітня»;
- №2, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 24, 27, 31, 35, 40, 56, 57: не курсують.
На знеструмлених ділянках введено тимчасові автобуси:
- вул. Одеська – вул. Університетська (через пр. Аерокосмічний);
- Салтівське шосе – ст. м. «Захисників України»;
- за маршрутом тролейбусів №11, 27, 24, 35.
Нагадаємо, численні вибухи почали лунати в Харкові з близько 00:40. Спершу мер Ігор Терехов інформував про удари балістикою. Потім жителів міста попередили: йде масована атака ворожих БпЛА та ракет. «Прильоти» також у передмісті та в Дергачах. Двоє людей постраждали у Харкові внаслідок ворожих обстрілів, написав голова ХОВА Олег Синєгубов. 27-річний та 58-річний чоловіки отримують допомогу медиків. Вранці стало відомо, що з технічних причин рух поїздів лініями метрополітену тимчасово виконуватиметься за графіком вихідного дня. Так, інтервали руху поїздів збільшилися до 20 хвилин.
