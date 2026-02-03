Live

Что с общественным транспортом в Харькове после обстрелов (обновлено)

Транспорт 11:59   03.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Что с общественным транспортом в Харькове после обстрелов (обновлено) Фото: Игорь Терехов/Telegram

В департаменте строительства и дорожного хозяйства сообщили, что из-за нестабильной ситуации в энергосистеме электротранспорт в Харькове сегодня, 3 февраля, будет курсировать с ограничениями.

Обновлено в 11:59. Движение трамваев и троллейбусов, не курсировавших из-за нестабильной ситуации в энергосистеме, возобновили, информируют в Харьковском горсовете.

«В то же время есть задержка в движении трамвая №3 по ул. Полтавский Шлях через проведение аварийно-восстановительных работ», — уточнили в мэрии.

Обновлено в 09:17. Троллейбусы №2, 11, 12, 18, 24, 27 и 56 возобновляют работу, проинформировали в пресс-службе мэрии. Кроме того, троллейбус №13 курсирует от парка «Зустріч» до ст. м. «Турбоатом».

  • Троллейбусы №19, 20, 24, 31, 35 и 57 не курсируют.

08:42. Трамваи поедут следующим образом:

  • №3: через ул. Москалевскую и бул. Гончаровский;
  • №8: разворотный круг «Ул. Одесская» – ул. Добровольцев (через пр. Байрона, ул. Морозова, ул. Георгия Тарасенко);
  • №16, 16А: разворотный круг «Салтовское» – разворотный круг «Журавлевский гидропарк» (через пр. Тракторостроителей, ул. Непокоренных, ул. Шевченко);
  • №27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Добровольцев (через ул. Москалевскую, ул. Гольдберговскую, ул. Молочную, ул. Георгия Тарасенко);
  • №5, 6, 8, 30: не курсируют.

Троллейбусы едут так:

  • №3: от разворотного круга «Ул. Одесская» в разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля»;
  • №2, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 24, 27, 31, 35, 40, 56, 57: не курсируют.

На обесточенніе участки выехали временные автобусы:

  • ул. Одесская – ул. Университетская (через пр. Аэрокосмический);
  • Салтовское шоссе – ст. м. «Защитников Украины»;
  • по маршруту троллейбусов №11, 27, 24, 35.

Напомним, многочисленные взрывы начались в Харькове с около 00:40. Сначала мэр Игорь Терехов информировал об ударах баллистики. Затем жителей города предупредили: идет массированная атака вражеских БпЛА и ракет. «Прилеты» также в пригороде и в Дергачах. Два человека пострадали в Харькове в результате вражеских обстрелов, написал глава ХОВА Олег Синегубов. 27-летний и 58-летний мужчины получают помощь медиков. Утром стало известно об увеличении интервалов в движении поездов после ночного обстрела. В КП «Харьковский метрополитен» проинформировали: по техническим причинам движение поездов по линиям метрополитена будет временно выполняться по графику выходного дня – так интервалы движения поездов увеличились до 20 минут.

Читайте также: Два десятка пожаров бушевали на Харьковщине в течение суток – ГСЧС

Автор: Николь Костенко-Лагутина
