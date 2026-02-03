Два десятка пожаров бушевали на Харьковщине в течение суток – ГСЧС
По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области два возгорания возникли из-за российских обстрелов.
После «прилетов» пожары начались в Харьковском и Чугуевском районах. По предварительной информации, пострадали двое людей.
«Ночью в результате вражеских обстрелов произошел пожар на территории частного домовладения в поселке Песочин. Горелая хозяйственная постройка на площади 20 квадратных метров. Пожар оперативно ликвидирован», – отметили в ГСЧС.
А в селе Новоселовка Нововодолажской громады загорелся дом на площади 60 квадратных метров. Погиб мужчина 1950 года рождения. Причина трагедии – короткое замыкание электросети.
«Утром 2 февраля в с. Родное Барвенковской громады Изюмского района в результате взрыва взрывоопасного предмета в автомобиле погиб мужчина», – добавили спасатели.
