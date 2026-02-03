Live

Два десятки пожеж вирували на Харківщині протягом доби – ДСНС

Події 08:23   03.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Два десятки пожеж вирували на Харківщині протягом доби – ДСНС

За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, два загоряння виникли через російські обстріли.

Після “прильотів” пожежі почалися у Харківському та Чугуївському районах. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей.

“Вночі внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа на території приватного домоволодіння у селищі Пісочин. Горіла господарча споруда на площі 20 квадратних метрів. Пожежу оперативно ліквідовано”, – зазначили у ДСНС.

А в селі Новоселівка Нововодолазької громади спалахнув будинок на площі 60 квадратних метрів. Загинув чоловік 1950 року народження. Причина трагедії – коротке замикання електромережі.

“Вранці 2 лютого у с. Рідне Барвінківської громади Ізюмського району внаслідок вибуху ВНП в автомобілі загинув чоловік”, – додали рятувальники.

Читайте також: Виходу не було: у Харкові ухвалили «важке рішення» після обстрілу – Терехов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
04.02.2026, 00:49
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)
04.02.2026, 00:54
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
03.02.2026, 23:00
Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
03.02.2026, 13:24
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
03.02.2026, 22:00
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
03.02.2026, 21:47

Новини за темою:

02.02.2026
Удар по ринку в Харкові: з’явилися фото та відео наслідків (доповнено)
30.01.2026
Нічний удар по Великому Бурлуку: після ударів БпЛА виникла пожежа (фото)
30.01.2026
ДСНС: через коротке замикання в Харкові вирували пожежі – є загиблий
28.01.2026
Здетонував боєприпас: на Харківщині загинув рятувальник
28.01.2026
Двох людей врятували на пожежі в Харкові: горіла квартира, дані ДСНС


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Два десятки пожеж вирували на Харківщині протягом доби – ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2026 в 08:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, два загоряння виникли через російські обстріли.".