Два десятки пожеж вирували на Харківщині протягом доби – ДСНС

За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, два загоряння виникли через російські обстріли.

Після “прильотів” пожежі почалися у Харківському та Чугуївському районах. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей.

“Вночі внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа на території приватного домоволодіння у селищі Пісочин. Горіла господарча споруда на площі 20 квадратних метрів. Пожежу оперативно ліквідовано”, – зазначили у ДСНС.

А в селі Новоселівка Нововодолазької громади спалахнув будинок на площі 60 квадратних метрів. Загинув чоловік 1950 року народження. Причина трагедії – коротке замикання електромережі.

“Вранці 2 лютого у с. Рідне Барвінківської громади Ізюмського району внаслідок вибуху ВНП в автомобілі загинув чоловік”, – додали рятувальники.