По Харькову ударила «Молния» – Терехов

Мэр Игорь Терехов сообщил, что по Харькову «прилетел» российский БпЛА.

Взрыв прозвучал в городе около 11:10. Как проинформировал мэр, под ударом оказался Шевченковский район.

«Подробности уточняем», – написал Терехов.

Тревога в Харькове и области беспрерывно звучит с 21:15. До «прилета» в городе Воздушные силы ВСУ сообщали вначале о пусках КАБов на Харьковщину. Вскоре беспилотники появились в Черниговской области, а потом авиабомбы полетели на Сумскую область.

Ранее МГ «Объектив» сообщала: министр энергетики Украины Денис Шмыгаль утром 3 февраля заявил, что ночью под ударами были восемь регионов. Враг бил по ТЭЦ и ТЭС, которые отапливают жилые дома в Киеве, Харькове и Днепре. Россияне использовали значительное количество баллистики в комбинации с другими ракетами – более 70 и 450 ударных дронов. Под ударами находились Сумщина, Харьковщина, Киевщина и столица, Днепровщина, Одесщина, Виннитчина.

В Харькове вынуждены сливать систему отопления в 820 домах, сообщил ночью мэр Игорь Терехов. В Киеве без отопления вновь остались 1170 многоэтажек, написал городской голова столицы Виталий Кличко. Мэр Днепра Борис Филатов не стал раскрывать подробности о последствиях «прилетов», только отметил, что «иногда (а может и чаще) нужно работать в тишине».