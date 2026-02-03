По Харкову вдарила “Молния” – Терехов

Мер Ігор Терехов повідомив, що по Харкову “прилетів” російський БпЛА.

Вибух пролунав у місті близько 11:10. Як проінформував мер, під ударом опинився Шевченківський район.

“Деталі уточнюємо”, – написав Терехов.

Тривога в Харкові та області безперервно звучить з 21:15. До “прильоту” у місті Повітряні сили ЗСУ повідомляли спочатку про пуски КАБів на Харківщину. Незабаром безпілотники з’явилися на Чернігівщині, а потім авіабомби полетіли на Сумську область.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла: міністр енергетики України Денис Шмигаль вранці 3 лютого заявив, що вночі під ударами були вісім регіонів. Ворог бив по ТЕЦ та ТЕС, які опалюють житлові будинки у Києві, Харкові та Дніпрі. Росіяни використали значу кількість балістики в комбінації з іншими ракетами – більш ніж 70 і 450 ударних дронів. Під ударами були Сумщина, Харківщина, Київщина та столиця, Дніпровщина, Одещина, Вінниччина.

У Харкові змушені зливати систему опалення у 820 будинках, повідомив уночі мер Ігор Терехов. У Києві без опалення знову залишилося 1170 багатоповерхівок, написав міський голова столиці Віталій Кличко. Мер Дніпра Борис Філатов не став розкривати подробиць про наслідки «прильотів», лише зазначив, що «іноді (а може й частіше) треба працювати у тиші».