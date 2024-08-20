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Главные новости Харькова 20 августа: как прошла ночь

Общество 06:43   20.08.2024
Виктория Яковенко
Главные новости Харькова 20 августа: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:43

Ночью на Харьковщине была угроза баллистики и активность вражеской авиации

В Харькове и области ночью трижды объявляли воздушную тревогу. Впервые она звучала в 00:32. Тогда в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистического вооружения.

Отбой раздался в 01:15. Второй раз сирена звучала в 02:05. Ее причина была такая же.

Третий раз воздушную тревогу объявили уже под утро в 05:07. В ВС ВСУ сообщали об активности вражеской авиации.

Отбой раздался в 06:14.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 06:43;

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