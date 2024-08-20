Главные новости Харькова 20 августа: как прошла ночь

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06:43

Ночью на Харьковщине была угроза баллистики и активность вражеской авиации

В Харькове и области ночью трижды объявляли воздушную тревогу. Впервые она звучала в 00:32. Тогда в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистического вооружения.

Отбой раздался в 01:15. Второй раз сирена звучала в 02:05. Ее причина была такая же.

Третий раз воздушную тревогу объявили уже под утро в 05:07. В ВС ВСУ сообщали об активности вражеской авиации.

Отбой раздался в 06:14.