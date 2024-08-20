Главные новости Харькова 20 августа: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:43
Ночью на Харьковщине была угроза баллистики и активность вражеской авиации
В Харькове и области ночью трижды объявляли воздушную тревогу. Впервые она звучала в 00:32. Тогда в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистического вооружения.
Отбой раздался в 01:15. Второй раз сирена звучала в 02:05. Ее причина была такая же.
Третий раз воздушную тревогу объявили уже под утро в 05:07. В ВС ВСУ сообщали об активности вражеской авиации.
Отбой раздался в 06:14.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: авиация, балистика, ВСУ, новости, область, отбой, тревога, Харьков, хроника;
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- • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 06:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".