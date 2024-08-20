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Шесть раз атаковал враг с начала суток на севере Харьковщины — Генштаб ВСУ

Происшествия 16:40   20.08.2024
Елена Нагорная
Шесть раз атаковал враг с начала суток на севере Харьковщины — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Шесть раз атаковали военные РФ с начала суток на севере Харьковщины и еще столько же — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении оккупанты штурмовали в районах Волчанска и Липцев. В Волчанске продолжаются два боя.

На Купянском направлении защитники отбили атаки вблизи Петропавловки и в направлении Лозовой и Новоосиново. Один бой продолжается.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 16:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть раз атаковали военные РФ с начала суток на севере Харьковщины и еще столько же — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".