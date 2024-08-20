Шесть раз атаковал враг с начала суток на севере Харьковщины — Генштаб ВСУ

Шесть раз атаковали военные РФ с начала суток на севере Харьковщины и еще столько же — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении оккупанты штурмовали в районах Волчанска и Липцев. В Волчанске продолжаются два боя.

На Купянском направлении защитники отбили атаки вблизи Петропавловки и в направлении Лозовой и Новоосиново. Один бой продолжается.