Шесть раз атаковал враг с начала суток на севере Харьковщины — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Шесть раз атаковали военные РФ с начала суток на севере Харьковщины и еще столько же — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении оккупанты штурмовали в районах Волчанска и Липцев. В Волчанске продолжаются два боя.
На Купянском направлении защитники отбили атаки вблизи Петропавловки и в направлении Лозовой и Новоосиново. Один бой продолжается.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 16:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть раз атаковали военные РФ с начала суток на севере Харьковщины и еще столько же — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".