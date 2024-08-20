Шість разів атакував ворог від початку доби на півночі Харківщини – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Шість разів атакували військові РФ з початку доби на півночі Харківщини та ще стільки ж – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Харківському напрямку окупанти штурмували в районах Вовчанська і Липців. У Вовчанську тривають два бої.
На Куп’янському напрямку захисники відбили атаки поблизу Петропавлівки та в напрямку Лозової й Новоосинового. Один бій триває.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атаки, Генштаб ЗСУ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2024 в 16:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шість разів атакували військові РФ з початку доби на півночі Харківщини та ще стільки ж – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".