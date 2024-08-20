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Шість разів атакував ворог від початку доби на півночі Харківщини – Генштаб

Події 16:40   20.08.2024
Олена Нагорна
Шість разів атакував ворог від початку доби на півночі Харківщини – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Шість разів атакували військові РФ з початку доби на півночі Харківщини та ще стільки ж – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку окупанти штурмували в районах Вовчанська і Липців. У Вовчанську тривають два бої.

На Куп’янському напрямку захисники відбили атаки поблизу Петропавлівки та в напрямку Лозової й Новоосинового. Один бій триває.

Читайте також: Ворог готується до штурму у Вовчанську – ОТУВ «Харків» про ситуацію

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2024 в 16:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шість разів атакували військові РФ з початку доби на півночі Харківщини та ще стільки ж – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".