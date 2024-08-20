Шість разів атакував ворог від початку доби на півночі Харківщини – Генштаб

Шість разів атакували військові РФ з початку доби на півночі Харківщини та ще стільки ж – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку окупанти штурмували в районах Вовчанська і Липців. У Вовчанську тривають два бої.

На Куп’янському напрямку захисники відбили атаки поблизу Петропавлівки та в напрямку Лозової й Новоосинового. Один бій триває.