На Салтовке спустя 2,5 года запустили трамвай №23: Терехов сообщил маршрут
Фото: Харьков LIVE
С начала полномасштабного вторжения в Харькове заработал трамвай №23.
«И хотя он работает в сокращенном формате — от 602-го микрорайона до остановки «Салтовская» через проспект Тракторостроителей и Салтовское шоссе, — это большой шаг вперед. Для того, чтобы этот маршрут заработал, нам пришлось восстановить более 8 км контактной сети, которая отсутствовала полностью», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.
Он добавил, что в планах – вернуть довоенную схему движения этого трамвая.
«И также особо хочется отметить, что на этом маршруте сейчас курсируют 5 трамвайных вагонов, которые нам передали наши партнеры из Праги и Пльзеня», — добавил мэр.
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- • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 11:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала полномасштабного вторжения в Харькове заработал трамвай №23.".