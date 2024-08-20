На Салтовке спустя 2,5 года запустили трамвай №23: Терехов сообщил маршрут

С начала полномасштабного вторжения в Харькове заработал трамвай №23.

«И хотя он работает в сокращенном формате — от 602-го микрорайона до остановки «Салтовская» через проспект Тракторостроителей и Салтовское шоссе, — это большой шаг вперед. Для того, чтобы этот маршрут заработал, нам пришлось восстановить более 8 км контактной сети, которая отсутствовала полностью», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

Он добавил, что в планах – вернуть довоенную схему движения этого трамвая.

«И также особо хочется отметить, что на этом маршруте сейчас курсируют 5 трамвайных вагонов, которые нам передали наши партнеры из Праги и Пльзеня», — добавил мэр.