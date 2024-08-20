Live
  • Вт 20.08.2024
  • Харьков  +32°С
  • USD 41.3
  • EUR 45.61

На Салтовке спустя 2,5 года запустили трамвай №23: Терехов сообщил маршрут

Общество 11:26   20.08.2024
Виктория Яковенко
На Салтовке спустя 2,5 года запустили трамвай №23: Терехов сообщил маршрут Фото: Харьков LIVE

С начала полномасштабного вторжения в Харькове заработал трамвай №23.

«И хотя он работает в сокращенном формате — от 602-го микрорайона до остановки «Салтовская» через проспект Тракторостроителей и Салтовское шоссе, — это большой шаг вперед. Для того, чтобы этот маршрут заработал, нам пришлось восстановить более 8 км контактной сети, которая отсутствовала полностью», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

Он добавил, что в планах – вернуть довоенную схему движения этого трамвая.

«И также особо хочется отметить, что на этом маршруте сейчас курсируют 5 трамвайных вагонов, которые нам передали наши партнеры из Праги и Пльзеня», — добавил мэр.

Читайте также: Пишут Терехову: харьковчане просят вернуть маршруты трамвая и троллейбуса

 

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Суперлуние видели над Харьковом: что это за явление, рассказал астроном (фото)
Суперлуние видели над Харьковом: что это за явление, рассказал астроном (фото)
20.08.2024, 07:41
Свет в Харькове и области отключат по графику с 16:00 – облэнерго
Свет в Харькове и области отключат по графику с 16:00 – облэнерго
20.08.2024, 10:13
Главные новости Харькова 20 августа: Суперлуние, запустили трамвай №23
Главные новости Харькова 20 августа: Суперлуние, запустили трамвай №23
20.08.2024, 11:30
Ракетами Х-38 и КАБами бил враг по Харьковщине — Синегубов (фото)
Ракетами Х-38 и КАБами бил враг по Харьковщине — Синегубов (фото)
20.08.2024, 09:06
Жара до +38. Какой будет погода 20 августа в Харькове и области
Жара до +38. Какой будет погода 20 августа в Харькове и области
19.08.2024, 20:18
На Салтовке спустя 2,5 года запустили трамвай №23: Терехов сообщил маршрут
На Салтовке спустя 2,5 года запустили трамвай №23: Терехов сообщил маршрут
20.08.2024, 11:26

Новости по теме:

09:34
Землю за 15 млн грн у границы на Харьковщине вернули в госсобственность
13:58
В еще одно село на Харьковщине частично вернули свет
15:28
Свет вернули в дома харьковчан, оставшихся без электричества из-за удара РФ
16:26
В поселок на Харьковщине вернули газ, который пропал после обстрела РФ
11:11
Жителям Салтовки вернули свет после аварии

Вы читали новость: «На Салтовке спустя 2,5 года запустили трамвай №23: Терехов сообщил маршрут»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 11:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала полномасштабного вторжения в Харькове заработал трамвай №23.".