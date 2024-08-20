На Салтівці запустили трамвай №23 – Терехов повідомив маршрут
Фото: Харьков LIVE
Від початку повномасштабного вторгнення у Харкові запрацював трамвай №23.
«І хоча наразі він працює в скороченому форматі — від 602-го мікрорайону до зупинки «Салтівська» через проспект Тракторобудівників та Салтівське шосе, — це великий крок вперед. Для того, щоб цей маршрут запрацював, нам довелося відновити понад 8 км контактної мережі, яка була повністю відсутня», – зазначив мер Харкова Ігор Терехов.
Він додав, що у планах – повернути довоєнну схему руху цього трамваю.
«І також окремо хочеться відзначити, що на цьому маршруті зараз курсують 5 трамвайних вагонів, які нам передали наші партнери з Праги та Пльзеню», – додав мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2024 в 11:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від початку повномасштабного вторгнення у Харкові запрацював трамвай №23.".