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Головні новини Харкова 20 серпня: як минула ніч

Події 06:43   20.08.2024
Вікторія Яковенко
Головні новини Харкова 20 серпня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:43

Вночі на Харківщині була загроза балістики та активність ворожої авіації

У Харкові та області вночі тричі оголошували повітряну тривогу. Вперше вона звучала о 00:32. Тоді у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістичного озброєння.

Відбій пролунав о 01:15. Вдруге сирена звучала о 02:05. Її причина була така само.

Втретє повітряну тривогу оголосили вже під ранок о 05:07. У ПС ЗСУ повідомляли про активність ворожої авіації.

Відбій пролунав о 06:14.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2024 в 06:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".