Головні новини Харкова 20 серпня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
06:43
Вночі на Харківщині була загроза балістики та активність ворожої авіації
У Харкові та області вночі тричі оголошували повітряну тривогу. Вперше вона звучала о 00:32. Тоді у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістичного озброєння.
Відбій пролунав о 01:15. Вдруге сирена звучала о 02:05. Її причина була така само.
Втретє повітряну тривогу оголосили вже під ранок о 05:07. У ПС ЗСУ повідомляли про активність ворожої авіації.
Відбій пролунав о 06:14.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2024 в 06:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".