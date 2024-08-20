Головні новини Харкова 20 серпня: як минула ніч

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06:43

Вночі на Харківщині була загроза балістики та активність ворожої авіації

У Харкові та області вночі тричі оголошували повітряну тривогу. Вперше вона звучала о 00:32. Тоді у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістичного озброєння.

Відбій пролунав о 01:15. Вдруге сирена звучала о 02:05. Її причина була така само.

Втретє повітряну тривогу оголосили вже під ранок о 05:07. У ПС ЗСУ повідомляли про активність ворожої авіації.

Відбій пролунав о 06:14.