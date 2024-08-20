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На Харківщині через обстріли горіли будинки та трава – ДСНС

Суспільство 08:10   20.08.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині через обстріли горіли будинки та трава – ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

За добу в регіоні зафіксовано сім пожеж внаслідок ворожих обстрілів, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

«Влучання припали по приватних будинках та відкритому просторі. Загалом горіли п’ять осель та господарча споруда, а також суха трава на загальній площі понад 8 га. Найбільша з пожеж трапилась після масованого обстрілу селища Козача Лопань. Там зайнялись відразу три будинки на загальній площі 250 м кв. Постраждали двоє людей. Під час роботи рятувальників ворог постійно завдавав повторних обстрілів», – зазначили у ДСНС.

Також зафіксовано 38 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 36 га, п’ять з яких сталися внаслідок обстрілів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2024 в 08:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу в регіоні зафіксовано сім пожеж внаслідок ворожих обстрілів, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.".