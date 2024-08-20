На Харьковщине из-за обстрелов горели дома и трава – ГСЧС

За сутки в регионе зафиксировано семь пожаров в результате вражеских обстрелов, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Попадания пришлись по частным домам и открытому пространству. В общем горели пять домов и хозяйственное сооружение, а также сухая трава на общей площади более 8 га. Самый большой из пожаров произошел после массированного обстрела поселка Казачья Лопань. Там занялись сразу три дома на общей площади 250 м кв. Пострадали два человека. Во время работы спасателей враг постоянно наносил повторные обстрелы», — отметили в ГСЧС.

Также зафиксировано 38 случаев пожаров в природных экосистемах на общей площади около 36 га, пять из которых произошли в результате обстрелов.