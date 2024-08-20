На Харьковщине из-за обстрелов горели дома и трава – ГСЧС
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
За сутки в регионе зафиксировано семь пожаров в результате вражеских обстрелов, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Попадания пришлись по частным домам и открытому пространству. В общем горели пять домов и хозяйственное сооружение, а также сухая трава на общей площади более 8 га. Самый большой из пожаров произошел после массированного обстрела поселка Казачья Лопань. Там занялись сразу три дома на общей площади 250 м кв. Пострадали два человека. Во время работы спасателей враг постоянно наносил повторные обстрелы», — отметили в ГСЧС.
Также зафиксировано 38 случаев пожаров в природных экосистемах на общей площади около 36 га, пять из которых произошли в результате обстрелов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, дома, обстрел, пожары, трава, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 08:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в регионе зафиксировано семь пожаров в результате вражеских обстрелов, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".