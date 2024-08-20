Live
  • Вт 20.08.2024
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.3
  • EUR 45.61

На Харьковщине из-за обстрелов горели дома и трава – ГСЧС

Общество 08:10   20.08.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине из-за обстрелов горели дома и трава – ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

За сутки в регионе зафиксировано семь пожаров в результате вражеских обстрелов, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Попадания пришлись по частным домам и открытому пространству. В общем горели пять домов и хозяйственное сооружение, а также сухая трава на общей площади более 8 га. Самый большой из пожаров произошел после массированного обстрела поселка Казачья Лопань. Там занялись сразу три дома на общей площади 250 м кв. Пострадали два человека. Во время работы спасателей враг постоянно наносил повторные обстрелы», — отметили в ГСЧС.

Также зафиксировано 38 случаев пожаров в природных экосистемах на общей площади около 36 га, пять из которых произошли в результате обстрелов.

Читайте также: Диверсантов-поджигателей поймали «на горячем» на железной дороге под Харьковом

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 20 августа: Суперлуние, пожары из-за обстрелов
Главные новости Харькова 20 августа: Суперлуние, пожары из-за обстрелов
20.08.2024, 08:28
Суперлуние видели над Харьковом: что это за явление, рассказал астроном (фото)
Суперлуние видели над Харьковом: что это за явление, рассказал астроном (фото)
20.08.2024, 07:41
Войска РФ продвинулись на севере Харьковщины: ISW не подтверждает (карты)
Войска РФ продвинулись на севере Харьковщины: ISW не подтверждает (карты)
20.08.2024, 07:17
Сырский готовил план наступления на Курск в тайне от Ермака – The Economist
Сырский готовил план наступления на Курск в тайне от Ермака – The Economist
19.08.2024, 19:37
Жара до +38. Какой будет погода 20 августа в Харькове и области
Жара до +38. Какой будет погода 20 августа в Харькове и области
19.08.2024, 20:18
5 боев на севере Харьковщины, 14 – на Купянском направлении: данные ГШ на утро
5 боев на севере Харьковщины, 14 – на Купянском направлении: данные ГШ на утро
20.08.2024, 08:25

Новости по теме:

11:38
Смертельный обстрел Казачьей Лопани: ГСЧС опубликовала фото с места
14:07
Масштабный пожар в лесу вблизи Балаклеи потушили более чем за 4 суток (видео)
15:37
Масштабный пожар в лесу вблизи Балаклеи на Харьковщине остановили (фото)
10:48
Пожар в лесу в Балаклее продолжается: огонь уже распространился на 40 га
07:41
В Балаклее произошел масштабный пожар в лесу – ГСЧС (фото)

Вы читали новость: «На Харьковщине из-за обстрелов горели дома и трава – ГСЧС»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 08:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в регионе зафиксировано семь пожаров в результате вражеских обстрелов, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".