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Враг применил тактику двойного удара — Синегубов об обстреле города Златополь

Происшествия 12:11   10.12.2024
Виктория Яковенко
Враг применил тактику двойного удара — Синегубов об обстреле города Златополь скриншот

Армия РФ утром трижды ударила по городу Златополь в Харьковской области. Под ударом находился центр населенного пункта, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Это была баллистика, точный тип ракет еще наши правоохранители и военные выясняют. Повреждена гражданская инфраструктура. 10 человек получили ранения, одна женщина находится в тяжелом состоянии, пять людей в среднем состоянии, другие – легкие. Сейчас анализируем на месте, устраняем последствия таких ударов», — сказал Синегубов.

По его данным, достаточно серьезно повреждена гражданская инфраструктура. Возле места удара находятся банки, административные здания и жилые дома.

«Враг применил тактику двойного удара, сначала был один удар, и после того как прошло некоторое время и наши службы прибыли на место для ликвидации последствий, произошло еще два ракетных удара. Враг имеет цель максимального поражения наших гражданских служб», — заявил глава ХОВА.

Напомним, утром ВС РФ дважды атаковали город Златополь Лозовского района. Известно уже о 10 пострадавших.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 12:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ утром трижды ударила по городу Златополь в Харьковской области. Под ударом находился центр населенного пункта, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".