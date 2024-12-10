Враг применил тактику двойного удара — Синегубов об обстреле города Златополь
Армия РФ утром трижды ударила по городу Златополь в Харьковской области. Под ударом находился центр населенного пункта, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Это была баллистика, точный тип ракет еще наши правоохранители и военные выясняют. Повреждена гражданская инфраструктура. 10 человек получили ранения, одна женщина находится в тяжелом состоянии, пять людей в среднем состоянии, другие – легкие. Сейчас анализируем на месте, устраняем последствия таких ударов», — сказал Синегубов.
По его данным, достаточно серьезно повреждена гражданская инфраструктура. Возле места удара находятся банки, административные здания и жилые дома.
«Враг применил тактику двойного удара, сначала был один удар, и после того как прошло некоторое время и наши службы прибыли на место для ликвидации последствий, произошло еще два ракетных удара. Враг имеет цель максимального поражения наших гражданских служб», — заявил глава ХОВА.
Напомним, утром ВС РФ дважды атаковали город Златополь Лозовского района. Известно уже о 10 пострадавших.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: балистика, златополь, Олег Синегубов, пострадали, удар;
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- • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 12:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ утром трижды ударила по городу Златополь в Харьковской области. Под ударом находился центр населенного пункта, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".